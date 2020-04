Mulți moldoveni profită de carantină pentru a învăța o limbă străină

CHIȘINĂU, 16 apr. – Sputnik. Carantina provocată de COVID-19 a oprit lumea în loc, la propriu. În aproape toate țările, au fost impuse restricții pentru evitarea răspândirii virusului. Din motive de siguranță, cei mai mulți oameni stau izolați acasă. Pandemia a dat peste cap și activitatea școlilor de limbi străine.

Unele însă s-au reorientat la timp și au început să facă lecțiile online. Corina Munteanu are o școală de engleză în Chișinău. Ea a decis, în această perioadă, să desfășoare cursurile la distanță. A povestit pentru Sputnik Moldova că numărul persoanelor din Capitală care vor să învețe engleza s-a redus cu aproape 50 la sută. Totuși, partea bună este că în lipsa lor, au apărut moldovenii din diasporă sau cu cei care au rămas blocați în divers țări din cauza coronavirusului.

"Moldovenii care sunt în țară au intrat într-o criză emoțională și financiară. Mulți stau acasă și se gândesc că aceste resurse le vor păstra pentru mâncare și strictul necesar, dar ceilalți, care sunt mai pozitivi, au apelat la aceste cursuri online. Dintre cei care au avut contracte, doar 10% au renunțat să facă ore online, motivând că nu au capacități tehnice. Totuși, avem mai multe grupe și ce este interesant că profesorii sunt din Moldova, iar studenții sunt atât din țară, cât și de peste hotare. Avem studenți din Italia, Franța, România. Avem o persoană care a fost prinsă de pandemie în Africa și, pentru că nu poate reveni acum în țară, a decis să facă cursuri individuale de engleză, la distanță", a povestit Corina.

Corina mai povestește că a făcut și reduceri de până la 30 la sută la cursurile de engleză.

Lecțiile durează cinci săptămâni, câte o oră și jumătate zilnic, iar pentru asta participanții achită două mii de lei. Totodată, de trei ori pe săptămână, Corina desfășoară lecții gratuite pe pagina de Facebook a școlii. Astfel, au șansa să învețe o limbă străină și cei care nu au posbilități financiare.

"Mă simt responsbilă față de profesorii noștri să-și continuă activitate, să primească salarii, în această perioadă, și de asta am încercat să deschidem câteva grupe online. Vedem că avem succes și vom continua să oferim astfel de lecții și după carantină, pentru că am remarcat că avem doritori nu doar din Capitală, dar și din alte raioane, care fizic nu pot ajunge la Chișinău pentru aceste cursuri", a mai spus Corina.

Totuși, pentru profesori, lecțiile online sunt mai greu de organizat.

"Pe de o parte, profesorul are confortul de casă, că nu trebuie să se îmbrace, să se machieze, să se grăbească să ajungă la ore, dar pe de altă parte, își forțează vocea mult și trebuie să-și reorganizeze programa pe online. E greu că nu are contact direct cu studentul, nu are tablă, fișe sau carduri. Presiunea pe profesori crește, de asta le sunt recunoscătoare că muncesc în continuare cu dăruire", a menționat Corina.

În țara noastră este în vigoare Codul Roșu de pericol de infecție cu COVID-19. Parlamentul a instituit stare de urgență până în data de 15 mai. În Moldova lecțiile școlarilor și studenților sunt organizate online. Totdată, a fost sistată activitatea restaurantelor, centrelor comerciale, cluburilor și altor unități de agrement. Sunt deschise doar alimentarele, farmaciile și magazinele care comercializează semințe și alte produse cu destinație agricolă și piese pentru utilajele agricole.

