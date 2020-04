Apelul medicilor către cetățeni înainte de Paște: ”Avem o singură rugăminte...”

CHIȘINĂU, 17 apr - Sputnik. Șefa secției Internare de la Spitalul ”Arhanghelul Mihail”, Veronica Țugulschi, a vorbit despre situația din instituția medicală și despre starea pacienților care sunt tratați acolo.

”Lucrăm cu COVID-19 din data de 30 martie. Până în prezent am internat 321 de pacienți. Acum în spital avem 160 de pacienți confirmați și în urmă cu cinci zile am externat 38 de pacienți vindecați. Astăzi dimineață am efectuat 40 de teste repetate și sperăm să fie negative, ca să poată merge pacienții acasă și să întâlnească sărbătorile cu cei apropiați. În stare gravă sunt doar 10 pacienți, în stare medie - 95 și ușoară - 45. Încercăm să facem roentgen mai des ca să evităm agravarea stării, ca să începem tratamentul antiviral la timp, pentru a nu permite ca pacienții noștri să aibă complicații severe. La terapie intensivă nu avem niciun pacient”, a declarat Veronica Țugulschi.

În context, șefa secției Internare a făcut un apel către cetățeni în numele tuturor medicilor de la Spitalul ”Arhanghelul Mihail”, care se află în prima linie de luptă cu coronavirusul.

”Avem un mesaj din partea medicilor de la ”Arhanghelul Mihail” către toată lumea: rugăm de Sfintele Sărbători să stea acasă. Asta este singura noastră rugăminte. Dacă vom sta toți acasă, la 1 mai vom avea mult mai puțini pacienți și vom putea reveni la o viață normală care a fost până acum”, a îndemnat Veronica Țugulschi

Ea a menționat că toți angajații instituției au urmat câteva traininguri și au învățat cum să se echipeze corespunzător și cum să trateze pacienți cu COVID-19.

”Niciunul dintre angajații noștri nu este confirmat. Periodic, efectuăm teste și noi. Niciun coleg de-al meu nu este în prezent bolnav. Suntem toți sănătoși și gata să acordăm asistență medicală pacienților. Suntem echipați și cu costume, și cu halate de unică folosință. Avem mănuși și măști chirurgicale - avem de toate. Cu medicamente suntem foarte bine dotați - avem tot spectrul de antibiotice care sunt necesare pentru a trata un pacient cu pneumonie bilaterală cauzată de COVID-19, avem și antivirale”, a precizat șefa secției Internare de la Spitalul ”Arhanghelul Mihail”.

Numărul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus în Republica Moldova rămâne deocamdată de 2019. Ministrul Sănătății anunță că până în prezent au fost efectuate 9848 de teste de laborator.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova