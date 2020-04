Cât de real este scenariul ”30 de mii de infectați cu COVID-19 până la sfârșitul lui mai”

CHIȘINĂU, 17 apr - Sputnik. La începutul acestei luni, șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică anunța că autoritățile trebuie să se pregătească de un număr de 30 de mii de cazuri de contaminare cu COVID-19 până la sfârșitul lunii mai.

El a explicat că specialiștii de la ANSP au făcut un calcul care le-a arătat că, la începutul lunii aprilie, numărul cazurilor de îmbolnăvire va fi de 903, dar această cifră a fost depășită cu câteva zeci de cazuri în perioada respectivă. Nicolae Furtună a precizat în context că trebuie să ne pregătim de un scenariu sumbru, dar foarte mult și-ar dori ca estimările făcute să fie greșite.

Nu știm cum vor evolua lucrurile până la sfârșitul lunii mai, cert este că în ultimele două săptămâni se atestă o evoluție liniară a coronavirusului în Republica Moldova. Adică numărul cazurilor noi de infectare nu crește semnificativ de la o zi la alta.

Sputnik Moldova a încercat să afle în ce condiții am putea ajunge la scenariul sumbru de 30 de mii de persoane infectate. Am încercat să obținem o reacție de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, dar șeful instituției, Nicolae Furtună, avea telefonul deconectat. În schimb, am obținut un comentariu de la secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Marina Golovaci.

”Scenariul de 30 de mii de persoane este un scenariu posibil în cazul în care nu se face absolut nimic din punct de vedere al asistenței medicale. În plus, în această cifră ar fi incluși și pacienții asimptomatici, la care boala nu se manifestă. A fost realizată o schemă în baza unei tehnici de clacul, care este aplicată la standarde internaționale, dar asta nu înseamnă neapărat că vom ajunge la acest scenariu. În cazul măsurilor eficiente, numărul persoanelor infectate nu va depăși 3000”, a declarat pentru Sputnik Moldova secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Marina Golovaci.

Nu sunt suficiente însă doar eforturile specialiștilor ca să nu se ajungă la acest scenariu sumbru. O mare parte a responsabilității le revine cetățenilor.

”Oamenii ar trebui să respecte toate recomandările medicilor și polițiștilor care au fost făcute până acum. Ca să nu ajungem la acest scenariu, trebuie să stăm acasă. Dacă e nevoie stringentă să ieșim afară, trebuie să respectăm distanța socială și să nu ieșim în grupuri mai mari de trei persoane”, a mai spus Marina Golovaci.

Anterior și șeful ANSP a declarat că totul depinde de modul în care cetățenii vor respecta recomandările.

”Toate pronosticurile noastre se duc de râpă dacă populația nu este receptivă și continuă mai departe să facă totul după propria voință. Trebuie să renunțăm în acest an la tradițiile de Paști și Blajini. (...) Noi trebuie să ne pregătim de acest scenariu sumbru, dar foarte mult aș vrea să pot zice după asta că cetățenii au fost organizați și noi am greșit la estimări'' a spus șeful ANSP, Nicolae Furtună.

Până acum, în țara noastră au fost confirmate 2019 cazuri de contaminare cu noul coronavirus, după ce au fost prelevate 9848 de probe. Au fost deja tratați de coronavirus 276 de oameni. Din păcate, sunt și pacienți care au murit din cauza infecției. Până în prezent s-au înregistrat 55 de decese.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova