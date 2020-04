Ion Curmei: Moldovenii ar pleca și acum în vacanță, dacă frontierele ar fi deschise

CHIȘINĂU, 21 apr - Sputnik. Epidemia mondială de COVID-19 dă peste cap și turismul. Foarte mulți moldoveni și-au făcut rezervări pentru sejururi în străinătate, dar din cauza situației actuale nu le-au mai putut face. Aceștia au fost nevoiți să amâne vacanțele, iar alții să le anuleze. Mulți ar fi tentați să stea în autoizolare pe malul mării dacă ar putea să zboare cu avionul spre destinațiile exotice.

Ion Curmei este administratorul unui firme de turism din Capitală. Acesta spune că moldovenii ar pleca și mâine în vacanță dacă acest lucru ar fi permis. Cine nu și-ar dori să se izoleze pe o plajă pustie.

”Sunt destul de mulți turiști care ar pleca și în acest moment dacă ar fi granițele deschise. Avem solicitări, dar nu foarte multe din cauza că nu este clar cât va dura perioada de urgență”, a precizat pentru Sputnik Moldova, Ion Curmei.

Reprezentanții agenției de turism au venit cu propunerea către cei care și-au programat vacanțele pentru vara această să schimbe data plecării pentru anul viitor.

”Toți cei care și-au programat vacanța în perioada carantinei pot să schimbe data pentru 2020 sau 2021 fără nicio plată adițională. Turiștii nu pierd niciun leu”, a precizat pentru Sputnik Moldova, Ion Curmei.

Administratorul firmei de turism mai spune că nu au fost clineți care să anuleze plecarea în vacață.

Toți cei care au cumpărat sejururi în afara țării de la ei au amânat plecarea pentru alte dăți. Curmei spune că pierderile sunt enorme.

”La moment pierderile sunt colosale. De la caz la caz este diferit, dar este vorba de milioane. Contează anul acesta deja să reprogramăm vacanțele turiștilor și să ne pregătim pentru timpuri mai bune”, a precizar Curmei.

Olesea și Vadim Burdulea ar fi trebuit să plece în vacanță în data de 27 mai în Ibiza, Spania. Cei doi au cumpărat bilete de avion și urmau să aleagă hotelul unde să se cazeze. Din cauza epidemiei de COVID-19, planurile familiei au fost date peste cap.

”Din fericire nu am reușit să rezervăm hotel. Am cumpărat doar biletele de avion, dar deja banii ne-au fost rambursați. Așteptăm timpuri mai bune să putem să ne bucurăm de vacanțe peste hotarele țării”, a precizat pentru Sputnik Moldova Olesea Burdulea.

Și Oxana Poghiba cu iubitul ei și-au programat în luna iulie să zboare în Nice, Franța. Cei doi au cumpărat bilete, au rezervat hotel, dar vacanța au fost nevoiți să o anuleze.

”Noi am rezervat hotelul cu posibilitatea de rambursare a banilor, gratuit. Am anulat totul. Anul trecut am fost în Franța pentru un weekend și ne-a plăcut foarte mult. Anul acesta am zis să mergem pentru o săptămână ca să savurăm mai mult din frumusețea orașului Nice, dar n-a fost să fie. Așteptăm ca lucrurile să ia un curs firesc. Cred că după această perioadă de stat doar în casă, vom aprecia și mai mult posibilitatea de a merge în vacanță”, a precizat pentru Sputnik Moldova, Oxana Poghiba.

În țara noastră este în vigoare Codul Roșu de pericol de infecție cu COVID-19 și a fost instituită stare de urgență până în data de 15 mai, cu posibilitatea de a fi prelungit termenul. Traficul aerian a fost suspendat, astfel că toate deplasările programate în afara țării nu vor fi posibile. Respectiv, cei care și-au programat vacanța de vară sunt nevoiți să o anuleze sau să o amâne pentru altă perioadă.

