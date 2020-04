Igor Dodon a anunțat ce schimbări vor interveni din 27 aprilie

CHIȘINĂU, 24 apr. – Sputnik. Președintele Igor Dodon a anunțat că va veni cu trei propuneri la Comisia pentru Situații Excepționale. Aceste măsuri vizează mai multe instituții care vor începe de luni, 27 aprilie, să-și reia activitatea.

"Așa cum am spus-o și noi, dar și specialiștii din domeniul medicinii, dacă spre sfârșitul lunii aprilie numărul de cazuri active în Republica Moldova va fi mai mic de trei mii, atunci am putea să venim cu unele propuneri de scoatere a unor restricții. Ce avem azi - 3 110 cazuri, dintre care 2 274 de cazuri active. Astfel, ținând cont că suntem sub trei mii, vrem să înaintăm propuneri, să venim cu mai multe măsuri din 27 aprilie", a menționat Igor Dodon.

Astfel, șeful statului a anunțat că bugetarii vor rămâne în continuare acasă, până în data de 4 mai. Igor Dodon susține că este prematur să fi scoși toți angajații la serviciu, având în vedere evoluția cazurilor de infectare cu COVID-19.

"Excepții vor face acele instituții de stat care oferă servicii populației, cum ar fi: Agenția Servicii Publice, CNAM, CNAS, AIPA, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și alte instituții care oferă servicii", a mai spus Igor Dodon.

Totodată, a doua propunere a președintelui Igor Dodon este ca din 27 aprilie să se permită plimbările în parcuri, cu respectarea distanței sociale și doar în grupuri de până la trei persoane.

"Cu păstrare interdicții pentru terenurile de joc care sunt în parcuri și trenurile sportive pentru că avem în continuare un risc sporit, dar ieșirea în parcuri se va permite", a menționat președintele.

Cea de-a treia propunere ține de comerț.

"Se propune să fie permisă deschiderea unităților comerciale nealimentare de toate tipurile, din 27 aprilie, cu excepția piețelor și centrelor comerciale, căci acolo aglomerația este mai mare", a anunțat Igor Dodon.

Președintele a mai spus că este prea devreme de ridicat restricțiile pentru domeniul HoReCa.

"Aceste măsuri nu înseamnă relaxare, dar vrem să susținem agenții economici, să intrăm în situația celor care stau acasă și le permitem să iasă în parcuri", a declarat șeful statului.

în ultimele 24 de ore au fost procesate 857 de probe și au fost confirmate 184 de cazuri noi de contaminare cu coronavirusul de tip nou. Toate cazurile sunt cu transmitere locală. Astfel, numărul cazurilor de COVID-19 a ajuns în Moldova la 3 110.

