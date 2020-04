Chicu: Ne așteaptă mari lipsuri, dacă acordul de împrumut încheiat cu Rusia va fi anulat

CHIȘINĂU, 29 apr - Sputnik. Prim-ministrul susține că sâmbătă a intrat în vigoare Legea privind rectificarea Bugetului de Stat, care a fost adoptată săptămâna trecută de Parlament. Aceasta prevede însă cheltuieli de peste 4 miliarde de lei care urmau să fie acoperite din creditul rus.

Ion Chicu a explicat ce se va întâmpla dacă acest acord va fi anulat de Curtea Constituțională.

”Acest acord a fost contestat. În eventualitatea anulării acestui acord, persistă pericolul suspendării unor proiecte importante. Am avut proiecte de reabilitare a infrastructurii drumurilor de peste 1,4 miliarde de lei, care nu vor mai putea fi implementate în lipsa acestui împrumut. De asemenea, nu va putea fi finanțat programul de rambursare a TVA, ca măsură de sprijin a mediului de afaceri în această perioadă. Este sub semn de întrebare și subvenționarea dobânzilor la credite. Tot sub semn de întrebare este alocarea sumelor suplimentare pentru sistemul medical și ocrotirea sănătății”, a menționat șeful Cabinetului de Miniștri.

În acest context, premierul a menționat că toate speculațiile în privința articolelor din acest acord de împrumut au doar caracter politic și geopolitic.

”Se speculează intens de către unele forțe politice, în speranța de a lipsi Guvernul de posibilitatea de a finanța aceste cheltuieli prioritare pentru țară în aceste condiții dificile. Sper foarte mult că acordul va intra în vigoare în viitorul apropiat. Altfel, Ministerul Finanțelor va trebui să vină în Guvern și să taie aceste cheltuieli. Responsabilitatea le aparține celor care fac speculații și jocuri politice, a declarat Ion Chicu.

Joi, 23 aprilie, cu votul a 56 de deputați, Parlamentul a adoptat acordul de împrumut oferit de Rusia în valoare de 200 de milioane de euro a fost ratificat.

Tot în aceeași zi, Vladimir Țurcan este demis din funcția de președinte al Înaltei Curți, fiind înlocuit de magistratul Domnica Manole.

Decizia CCM vine după ce deputații din grupul Pro-Moldova, Platforma DA şi PAS, au contestat separat la Curtea Constituțională acordul de împrumut cu Federația Rusă.

Curtea Constituțională a considerat necesară suspendarea acordului din cauza faptului că după intrarea sa în vigoare nu va fi posibilă verificarea constituționalității lui.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova