Grădina Botanică din Capitală, înainte și după carantină: Poze

CHIȘINĂU, 30 apr. – Sputnik. Grădina Botanică din Capitală trece printr-o perioadă destul de dificilă din cauza secetei din această primăvară. Cel mai mult are de suferit vegetația adusă din zonele motane, care sunt, de fapt, și cele mai umede. Directorul instituției, Ion Roșca, a povestit pentru Spuntik Moldova că, în perioada de carantină, angajații Grădinii Botanice au venit, pe rând, la serviciu pentru a uda plantele care pot fi afectate de secetă.

"Noi vedem că sunt afectate, în mare parte, plantele decorative. Acestea provin din zonele mai umede și de aceea au de suferit. Noi avem un sistem de irigare, însă nu este disponibil pe toată suprafața grădinii. Ne-am străduit, în carantină, să irigăm vegetația, conform unui program special. Am lăsat birourile și am irigat cărat apa cu căldările. Zilnic, veneam la lucru, așa încât să nu fim mai mult de trei angajați pe teritoriu. Ne bucurăm că nu am pierdut nicio plantă și vizitatori le pot admira", a declarat Ion Roșca, directorul Grădinii Botanice.

Grădina Botanica are 130 de angajați. Din 17 martie, până în data de 27 aprilie, persoanele care nu sunt în grupul de risc și ar putea să se infecteze cu COVID-19 nu au venit la serviciu, ci au lucrat de acasă. Ceilalți muncitori însă au activat conform unui grafic stabilit din timp. De la începutul acestei săptămâni, porțile parcului s-au deschis pentru toți vizitatorii.

"După declarațiile Comisiei pentru Situații Excepționale, am verificat dacă Grădina Botanică poate să se redeschidă și am constat că - da. Imediat, am postat anunțul pe pagina noastră web, dar și pe Facebook și chiar de luni, din prima zi am avut 300 de vizitatori", a povestit Ion Roșca.

Directorul Grădinii Botanice mai spune că, în aceste zile, a crescut numărul apelurilor de la cetățenii care intenționează să vină la plimbare.

"Vedem că oamenii sunt mult mai responsbaili și precauți. Ne sună ca să ne întrebe despre regulile pentru a se plimba, dacă s-a schimbat tariful și alte detalii. Noi suntem deschiși și ne bucurăm", a menționat Ion Roșca.

Administrația Grădinii Botanice are grijă să asigure prevenirea infectării cu COVID-19.

"Chiar la intrare pe teritoriul parcului, am instalat un covoraș cu dezinfectant, iar toți vizitatorii calcă inițial pe el și dezinfectează încălțămintea. La fel, avem dezinfectatnt la poartă. Paznicul ia temperatura la persoanele supecte sau cele care ar putea intra în categoria de risc. Toți angajații noștri sunt echipați cu măști și mănuși și, deocamdată, vedem că oamenii respectă inclusiv distanța socială", a specificat Ion Roșca.

Corespondentul Sputnik Moldova Eleonora Lisnic s-a plimbat ieri la Grădina Botanică și ne-a spus că principala atracție este lacul.

"La intrare, vizitatorilor le este măsurată temperatura. Nu toți poartă măști, dar, în general, oamenii nu formează grupuri mai mari de 3 persoane și respectă distanța socială", a declarat Eleonora Lisnic.

Conform datelor oficiale, Grădina Botanică se întinde pe o suprafață de 100 de hectare și numără aproximativ 7 500 de mii de specii de plante. Grădina Botanică din Chișinău este principala structură de cercetare în domeniul botanicii din Republica Moldova. A fost înființată în anul 1950, dar la început a existat în sectorul Buiucani, după care în 1965 a fost începută proiectarea ei în sectorul Botanica.

