Polițistă pe timp de pandemie: Ce o face pe o tânără de 22 de ani să se expună riscului

CHIȘINĂU, 30 apr – Sputnik. Pe Aliona Caraman am întâlnit-o în una din localitățile raionului Orhei, în timp ce își făcea meseria. E polițist de profesie, iar acum pe timp de pandemie, la fel ca și alți colegi ai săi, este la datorie. Să-i cunoaștem povestea.

Pe timp de pandemie, în timp ce mulți din cetățeni stau acasă, Aliona Caraman, subofițer superior de sector al sectorului de poliție Nr.5 al Inspectoratului de Poliție Orhei, trebuie să stea cu ochii pe oameni, pentru ca aceștia să respecte regulile.

„Nu îmi este frică deoarece am primit echipamentul necesar pentru a fi protejați. Suntem destul de informați despre care este modul de răspândire și molipsire cu acest virus și respectând toate regulile, suntem încrezători că va fi totul bine”, ne-a spus subofițerul de sector.

Spune că își dorește și îndeamnă oamenii să respecte cu strictețe regulile, astfel vom evita riscul infectării, iar comunitatea va fi sănătoasă.

© Photo : Aliona Caraman Aliona Caraman, subofițer superior de sector IP Orhei

Din discuțiile cu polițista de doar 22 de ani am înțeles că este implicată în ceea ce face și este legată de oamenii din localitatea în care muncește. Astfel, am simțit dorința să-i aflu povestea acestei curajoase și s-o relatez vouă, cititorii.

Aliona provine dintr-o familie de oameni simpli, spune ea. Eu aș zice că să ai părinți agricultori este o mare bogăție și o binecuvantare a vieții. Deci, dragostea pentru această meserie nu o putea moșteni de la familie.

„Încă din fragedă copilărie aveam o dragoste aparte pentru uniforma de polițist. Totodată, eram entuziasmată mereu de atribuțiile și talentul polițiștilor de a media conflictele din comunitatea în care trăiesc. Iată de acolo și dorința de a deveni polițist”, povestește Aliona Caraman.

A râvnit la această funcție. A făcut studii necesare și pentru a-și atinge scopul s-a apucat de „vânat” locuri vacante.

„Vizitam des pagina online a Inspectoratului de Poliție Orhei, pentru a nu scăpa vreun loc de muncă. Acolo am găsit funcții vacante în localitățile rurale. Și am acceptat”, povestește tânăra polișistă.

Nu a speriat-o că își va exercita funcția într-un sat mic, cu un număr de locuitori în descreștere de la un an la altul. Ba mai mult, s-a bucurat că va putea ajuta oamenii prin a-i proteja și a-i informa.

„Comparativ cu mediul urban, populația din sate este mai puțin informată despre drepturile și obligațiile pe care le are, respectiv mi-am dorit să servesc anume această categorie de oameni”, spune Aliona Caraman.

Are în subordinea sa localitatea Clișova din raionul Orhei. Aliona spune că reușește cu succes să facă față necesităților cotidiene ale oamenilor din acaestă localitate. La nevoie este ajutată de colegi, iar ea, la rândul ei, sare în ajutor la rezolvarea problemelor și menținerea liniștii și stabilității și în alte sate.

Am întrebat-o care sunt cele mai grave probleme într-o localitate rurală, pe care trebuie să le soluționeze.

„Deși suntem în era inovațiilor și a noilor tehnologii, lipsa de informare rămâne a fi una dintre marile probleme cu care se confruntă comunitatea rurală. Totodată, există și probleme mai grave precum ar fi consumul de alcool în exces, care în consecință aduce un lanț de alte probleme, violență, agresiune, furturi, etc”, ne-a mai spus polițista din Clișova.

© Photo : Aliona Caraman Aliona Caraman, subofițer superior de sector IP Orhei

Dar, fiind polițistă încearcă să elimine aceste probleme din comunitatea la straja căreia este.

Pe fiecare dintre noi, la un moment dat, ne marchează unele evenimente trăite la locul de muncă. Pentru Aliona însă acele evenimente sunt ceva firesc, care trebuie să se întâmple. Altceva pentru ea este impresionant, mai ales în perioada când încrederea oamenilor în poliție este din ce în ce mai mică.

„Cu certitudine pot spune că sunt marcată de dragostea și dăruirea majorității angajaților Poliției față de profesia lor”, a mai spus Aliona Caraman.

Și aici brusc am fost curioasă să aflu care este diferența dintre un angajat și o anfajată în cadrul Inspectoratului de Poliție.

„Nu există discriminare de gen sau de alt tip. Noi, pur și simplu, suntem colaboratori ai Poliției, care odată purtând epoleții pe umeri trebuie să demonstrăm mândrie și demnitate. Și femeile polițiști, dar și bărbații. Avem aceleași drepturi și responsabilități în munca zilnică. Pentru noi, mai presus de interesele proprii sunt cele ale societății”, povestește cu mândrie subofițerul de poliție.

Ei bine, dar cum se împacă activitatea de polițistă cu dorința de a fi femeie, odată ce ambele sunt total contradictorii? Oare eroinei noastre nu-i lispesc tocurile?

„Odată ce am ales această profesie sunt conștientă de faptul că uneori ar trebui să renunț la mine, să uit despre faptul că sunt femeie și să pun mai presus activitatea de polițist. Ce ține de tocuri, nu le duc lipsa deoarece nici până a fi polițist nu le încălțam pres des”, precizează femeia polițist.

Chiar și așa, Aliona Caraman știe să combine aceste două ipostaze: cea de femeie și cea de polițistă, atât de bine încât îi reușete să rămână femeie și acasă, și la serviciu, dar și în societate, în afara orelor de muncă. Mai spune că a învățat să facă diferența între serviciu și casă, deși la început era mai complicat.

„Munca mea înseamnă interacțiune cu multe persoane, unele negative chiar. La început eram cu moralul la pământ și acasă, îmi vărsăm nervii pe părinți. Ei m-au înțeles și au avut răbdare până am conștientizat că serviciul, nervii, stările mai proaste, tonul ridicat trebuie lăsate după poartă, iar acasă să vin cu zâmbetul pe buze și bine dispusă. Mi-am dorit să-mi fac părinții mândri de mine și sper că-mi reușește”, menționează Aliona.

Așadar, dacă vreodată cineva o va întreba pe Aliona Caraman dacă ar renunța la această meserie, răspunsul ar fi cât se poate de scurt. Niciodată.

