Ședință cu scântei la Consiliul Superior al Magistraturii: Iată motivul

CHIȘINĂU, 5 mai – Sputnik. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii Dorel Musteață a propus să fie introdus pe ordinea de zi subiectul privind verificarea a trei dintre cei șase membri ai Consiliului Institutului Național al Justiției, desemnați de CSM. Este vorba despre Ghenadie Pavliuc, Victor Burduf și Viorica Mihaila. Acest subiect a stârnit revolte în rândul membrilor CSM.

"Trebuie să vedem în ce mod putem să verificăm, ce competențe avem. Eu cred că trebuie să ne pregătim mai întâi ca să nu dăm în bară cu chestiunea în cauză", a declarat Victor Micu.

"Noi nu avem doar drepturi, ci și obligații. Noi am desemnat acest consiliu și noi avem obligațiaa să verificăm activitatea lor", a menționat Nina Cernat.

Magistratul CSM Nina Cernat a propus să fie verificată activitatea la toți cei șase membri ai Consiliului Institutului Național al Justiției, inclusiv al lui Dorel Musteață, care de asemenea este membru al acestui consiliu. Musteață a spus că nu este împotrivă.

"Nu am o problemă, sunt de acord", a declarat Dorel Musteață.

Magistratul Victor Micu a venit cu altă propunere la acest subiect.

"Poate este de competența Inspecției Judiciare să întocmească o notă informativă și să ne o prezinte, după asta să constatăm care este situația, ca să nu fie interpretări", a spus Victor Micu.

Inițiativa lui Victor Micu se pare că l-a revoltat pe Dorel Musteață.

"Eu am propus subiectul și îmi pare rău că domnul Micu nu a fost atent. Eu am propus cu trimitere la normă: Articolul 6, CSM i-a desemnat și are dreptul să-i revoce și pentru asta doar CSM are dreptul să clarifice situațiile. Vă rog frumos, să nu faceți și din asta spectacol", a declarat Dorel Musteață.

Într-un final, majoritatea a votat ca inițiativa să fie discutată la ședința viitoare.

"Porpunerea o vom analiza la ședința din data viitoare. Subiectul nu arde. Membrii CSM se vor informa, vor studia și vor veni cu propuneri", a menționat președintele CSM Luiza Gafton.

Amintim că săptămâna trecută, ședința extraordinară a Consiliului Superior al Magistraturii a fost anulată din cauza lipsei cvorumului.

