Moldovenii de peste hotare trimit mai puțini bani acasă: Iată explicația experților

CHIȘINĂU, 6 mai – Sputnik. Potrivit unui raport al BNM, în luna martie 2020, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 95,07 mililioane de dolari, în scădere cu 6,2 la sută comparativ cu luna martie a anului trecut când au fost 101 mililioane de dolari și cu 15 milioane de dolari mai puțin decât în martie 2018.

Transferurile din UE au constituit 44,88 milioane de dolari, în scădere cu 4,3 la sută comparativ cu martie 2019. Cel mai mult au scazut transferurile bănești din Federația Rusă, acestea au o pondere de 14,4 la sută, adică 13,72 milioane de dolari din total și s-au micșorat cu 34,8 la sută. Au scăzut cu 14,2 % și transferurile din Israel, care au o pondere de 17,7 la sută sau 16,81 mililioane de dolari din total. Expertul în economie Veaceslav Ioniță a declarat că această scădere este cauzată de criza provocată de pandemia de COVID-19.

"Noi am anticipat această scădere la începutul pandeiei de COVID-19. Pot să vă spun că volumul real de bani care a scăzut este mult mai mare pentu că nu toți moldovenii trimit banii prin băncile licențiate. Consider, totuși, că nu va fi o scădere foarte mare ca în crizele precedente. Până acum, am mai avut patru crize economice, iar aceasta provocată de COVID-19, nu va afecta cel mai mult transferurile de remitențe. Cred că vor avea tendință negativă vreo 3-4 luni. Cele mai probabil în 2020, remitențele nu vor scădea mai mult de 150 de milioane de dolari", a declarat Veaceslav Ioniță.

Ecaterina Tabără muncește de mai bine de 18 ani în Italia, într-un orășel din apropierea Veronei. Femeia a povestit că în această perioadă nu a putut trimite bani acasă din cauza pandeiei de COVID-19.

"Eu sunt pensionară și, din cauza pandemiei de COVID-19, aveam dreptul doar o dată pe săptămână să ies din casă și atunci doar la magazin. Singura bancă din orășelul în care mă aflu a fost în carantină așa că nu am avut posibilitate să trimit bani. Nu am expediat nici colete cu produse alimentare sau haine, pentru că niciun microbuz din Moldova nu vine acum", a spus femeia.

De fapt, valoarea transferurilor bănești de peste hotare a începus să scadă încă de anul trecut. Expertul Veaceslav Ioniță are și o explicație.

"În ultimii ani, copiii moldovenilor care muncesc peste hotare au început să meargă la studii în alte țări, respectiv remitențele se duc în statele unde se află studenții moldoveni. La fel, foarte multe familii de moldoveni s-au reintegrat. Și-au luat rudele apropiate alături și nu mai au cui trimite bani acasă. Un alt factor este că cetățenii din diasporă nu mai cumpără foarte multe apartamente în Moldova. Dacă anterior remitențele în Modova erau egale cu suma exporturilor, acum vedem că sunt în jumătate", a spus Veaceslav Ioniță.

Cei mai mulți bani îi trimit în țară moldovenii care lucrează în Israel, Federația Rusă, Italia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Franța, Irlanda, România, Spania, Cehia, Portugalia, Polonia și Turcia.

