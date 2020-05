Casele părăsite de la sate pot deveni adevărate bijuterii turistice : Foto

CHIȘINĂU, 8 mai – Sputnik. Multe case vechi de la sate, care au fost părăsite de moldovenii plecați peste hotare, l-au inspirat pe directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, să le readucă la viață. Primul proiect în acest sens Ion Ștefăniță își propune să-l realizeze în localitatea Molovata Nouă din raionul Dubăsari, un sat situat în apropierea râului Nistru, cu o priveliște care îți taie respirația. Zece mii de euro – de atât ar fi nevoie, la etapa inițială, pentru a fi salvată o adevărată bijuterie arhitecturală, care este în situație avansată de degradare.

"Am decis să cumpăr o gospodărie din Molovata Nouă. Am descoperit că are o autenticitate impresionantă, însă evident este nevoie de a fi reabilitată și maxim într-un an de zile îmi doresc să putem deschide poarta gospodarului moș Pintilie și mătușii Eudochia care au locuit acolo. Din 1988 în această casă nu a stat nimeni, evident că era în ruine. Am început lucrările de reabilitare, restaurare și amenajare", a povestit directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor, Ion Ștefăniță.

Toate obiectele vechi din gospodărie au fost supuse restaurării și, ulterior, ele vor fi plasate în această casă care va deveni "Muzeul țăranului".

Ion Ștefăniță nu se oprește aici. Spune că a mai găsit câteva locuințe vechi care l-au determinat să facă chiar un complex muzeal la Molovata Nouă.

"Aceste case pot fi reabilitate, restaurate și incluse într-un circuit turistic. Costul caselor este diferit. Cea mai scump se vinde cu 10 mii de euro, iar cea mai ieftină - cu 5 mii de dolari. Acest proiect include și reabilitarea arterei principale din sat. Avem zona târgului și amenajări centrale cu gazon și flori. Sperăm ca până în august 2021, atunci când satul își va sărbători hramul, să fie un cadou pentru localnici acest proiect", a spus directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor, Ion Ștefăniță.

Cea de-a treia etapă a proiectului pe care Ion Ștefăniță și-a propus să o realizeze este o conexiune între cinci sate din această zonă care să fie incluse într-un circuit turistic. Este vorba despre Molovata Nouă, Molovata Veche, Oxentea, Ustia, Roghi și Holercani.

"Îmi propun ca în decurs de cinci ani să fie destinația numărul doi după Orheiul Vechi, aici, pe malul Nistrului. Proiectul are și un obiectiv educațional, de a transmite un mesaj moldovenilor care sunt în țară sau plecați peste hotare să reabiliteze casele vechi, dar să le păstreze autenticitatea cu toate elementele vechi: oale, șindrile, ferestre, acoperiș din stuf, căci asta vor să vadă străinii", a declarat directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor, Ion Ștefăniță.

El spune că va depune o cerere de finanțare la AIPA, dar va solicita și ajutorul autorităților locale ca să se implice în acest proiecte. La fel, va aduna donații din partea doritorilor, iar atunci când vor fi reabilitate locuințele, Ion Ștefăniță spune că mizează pe implicarea localnicilor. El speră că oamenii vor contribui cu lut, paie sau lucru fizic, așa cum se făcea pe timpuri în sate, la clacă.



