Ajutor financiar pentru veteranii celui de-Al Doilea Război Mondial: Câți bani vor primi

CHIȘINĂU, 12 mai – Sputnik. Veteranii celui de-Al Doilea Război Mondial şi invalizii de război vor primi ajutoare financiare unice și în acest an. Numărul beneficiarilor scade însă de la an la an. Directorul Agenției Naționale de Asistență Socială, Irina Banova, a declarat pentru Sputnik Moldova că în acest an vor beneficia de un ajutor bănesc 952 de persoane, comparativ cu 1253 în 2019 și 1717 în anul 2018.

Potrivit directorului ANAS, conform prevederilor Legii Fondului de susținere socială a populației, de ajutorul material beneficiază trei categorii de persoane. În prima categorie sunt 238 de persoane, iar mărimea ajutorului material acordat fiecărui titular constituie zece mii de lei.

„Din această categorie fac parte participanții la cel de-Al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea nr. 190/2003, persoane cu dizabilități de pe urma celui de-Al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din legea menționată, precum și persoane care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strângerea munițiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-Al Doilea Război Mondial”, a precizat Irina Banova.

De un ajutor în valoare de cinci mii de lei vor beneficia 218 persoane. Este vorba de persoanele asimilate participanților la război, precum și persoanele antrenate de organele puterii locale la strângerea munițiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-Al Doilea Război Mondial.

Și soții supraviețuitori ai participanților la război, sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-Al Doilea Război Mondial vor primi ajutorul unic.

Este vorba de 496 de beneficiari, care urmează să primească câte o mie de lei. Suma mijloacele financiare alocate în acest sens constituie 3 milioane 966 de mii de lei și este oferită din bugetul de stat.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova