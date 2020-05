Ion Chicu: „Majoritatea restricțiilor vor fi anulate în data de 1 iunie”

CHIȘINĂU, 18 mai - Sputnik. Premierul Ion Chicu a făcut bilanțul stării de urgență, care s-a încheiat în data de 15 mai.

„Au expitrat 60 de zile. În această perioadă, Guvernul și autoritățile locale au gerstionat situația reieșind din resursele pe care le avem. Republica Moldova nu a admis o explozie, o scăpare de sub control a pandemiei. Cifrele pe care le avem astăzi arată că situația la noi este sub control, indiferent de ce spun unii politicieni. Numărul îmbolnăvirilor a fost sub control, astfel nu am ajuns în situația în care sistemul medical să nu poată să acorde suport”, a declarat șeful Guvernului.

Ion Chicu a remarcat că pericolul nu a trecut încă, dași starea de urgență s-a încheiat, iar cetățenii trebuie să fie în continuare prudenți. Premierul a mai spus că unele restricții care sunt încă în vigoare vor fi anulate la sfârșitul lui mai, iar altele ar putea să se mențină până la sfârșitul lunii iunie.

„Sunt unele restricții care sperăm să se finalizeze la 31 mai, mă refer la redeschiderea piețelor Chișinău și Bălți și la reluarea activității în sectorul HoReCa. Unele restricții se vor menține până la 30 iunie. Vom analiza situația să vedem dacă se poate ca unele restricții să fie anulate mai devreme. Cu un nivel înalt de probabilitate pot să spun că majoritatea restricțiilor vor fi ridicate la noi la 1 iunie”, a declarat Ion Chicu.

În Republica Moldova au fost confirmate până în prezent 6060 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova