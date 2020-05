Ce spune premierul Ion Chicu despre protestul neautorizat organizat ieri în Chișinău

CHIȘINĂU, 18 mai - Sputnik. După ce ieri un grup de veterani a organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău un protest, în ciuda restricțiilor din cauza pericolului răspândirii coronavirusului, astăzi premierul a venit cu o reacție la revendicările manifestanților.

„Acei veterani care sunt într-adevăr interesați de soarta combatanților, a acelor frați de arme cu care au luptat, îi invităm și mai departe să cooperăm, (...) să asigurăm un suport real pentru veterani. Or, ceea ce am văzut ieri în piață, în linii mari, nu este grijă față de veterani. Sunt niște revendicări politice. Noi le înțelegem, dar dacă avem drept scop protejarea suplimentară a veteranilor unica cale este cooperarea. Ultimatumuri și încălcări ale ordinii publice nu sunt pentru acest Guvern și noi suntem adepții dialogului civilizat”, a declarat Ion Chicu.

În context, Ion Chicu a reamintit despre măsurile întreprinse de Cabinetul său pentru susținerea veteranilor.

„Noi suntem la curent cu revendicările veteranilor. Din prima zi de numire a acestui Guvern am interacționat foarte activ cu reprezentanții asociației veteranilor. (...) Am avut o listă a acestor revendicări. Majoritatea revendicărilor care sunt realiste și posibil de implementat deja au fost implementate. Vă amintiți de majorarea de la 1 ianuarie de trei ori a îndemnizației pe care o primesc. Mai multe posibilități pentru tratarea veteranilor au fost oferite în acest an. Au fost și suplimentări de plăți pentru văduvele celor căzuți și multe alte acțiuni de acest gen”, a remarcat șeful Guvernului.

Amintim că participanții la protestul de ieri au înaintat inițial mai multe solicitări sociale, iar ulterior au început să răsune declarații politice. Manifestanții au cerut demisia președintelui și a Guvernului, dizolvarea Parlamentului și alegeri parlamentare anticipate.

Acțiunea a fost organizată deși Comisia națională pentru sănătate publică interzice organizarea evenimentelor în grupuri mai mari de 50 de persoane. Protestul nu a fost autorizat de Primăria Chișinău

