Procurorul general despre furtul miliardului: „Banca Națională a jucat un rol activ”

CHIȘINĂU, 26 mai - Sputnik. Alexandr Stoianoglo afirmă că în ultimii ani investigarea „jafului secolului” a fost ineficientă, iar responsabilii de urmărirea penală nu au dorit să intre în detalii.

„Am constatat că acele învinuiri care i-au fost înaintate lui Șor i-au fost înaintate și lui Platon. Aceleași învinuiri, cuvânt în cuvânt. Și tot aceleași învinuiri i-au fost înaintate lui Filat. Asta înseamnă că nimeni nu a vrut să intre în detalii și să ajungă la sensul acestei crime”, a declarat procurorul general.

Alexandr Stoianoglo a menționat că atunci când a venit în fruntea Procuraturii Generale a constatat că de investigarea „jafului secolului” erau responsabili doar 10 procurori, în vreme ce volumul de lucru era imens. Acest fapt l-a determinat pe Stoianoglo să creeze încă trei grupuri de procurori. În prezent, patru grupuri de anchetatori investighează activitatea a patru grupuri de interese în furtul miliardului - grupul Șor, grupul Platon, grupul Filat și grupul Plahotniuc.

„Acum cunosc mai bine ca oricine acest dosar, știu ce avem de investigat. Ne orientăm spre o altă filosofie. Înaintea venirii mele în funcție se vorbea despre dosarul în ansamblu, despre mii de companii care deja sunt lichidate, era foarte dificil. Am stabilit atunci o nouă filosofie, că vom acționa în funcție de grupurile de interese”, a declarat Stoianoglo.

Procurorul susține că Banca Națională a Moldovei a jucat un rol important în jaful bancar și poartă o mare responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Acest fenomen a arătat că instituțiile de stat au fost atunci capturate, pentru că niciuna nu a reacționat. Mulți ani am auzit declarații că Drăguțanu a salvat țara și a avut un rol de pompier. În tot acest timp, angajații BNM nu au fost audiați. Când am inițiat audierile, a fost pentru ei o mare nedumerire. Am acumulat probe care demonstrează că mulți conducători din BNM nu au întreprins nimic pentru a monitoriza situația în sistemul bancar în general”, a precizat Stoianoglo.

Procurorul-șef susține că unii oameni au fost implicați în schema criminală întâmplător, iar alții au fost obligați să „intre în joc”.

„Este vorba despre oamenii din anturajul lui Plahotniuc și al lui Șor. (...) Dacă unii oameni din instituțiile de stat doar priveau pasivi, alții erau implicați activ. Erau implicate zeci de instituții de stat. (...) Oamenii care au comis aceste infracțiuni au două opțiuni - sau colaborează cu ancheta, sau vor fi chemați în judecată”, a punctat Alexandr Stoianoglo.

Procurorul general afirmă că investigarea furtului miliardului implică inclusiv acțiunile care au început încă în 2009 - perioada în care au început să fie oferite credite fără garanții și fără activitate economică.

„O numim perioada Gacichevici. Atunci au fost peste 100 de milioane de dolari oferite fără să fie restituite. A doua perioadă este noiembrie 2014, când pachetul de control al statului la BEM a fost cedat. Apogeul a fost atins în noiembrie 2014, când au fost oferite foarte multe credite care nu au fost restituite. În noiembrie 2014 au fost oferite credite de 13 miliarde de lei fără garanții”, a precizat Stoianoglo.

Procurorul-șef spune că în prezent este greu de spus când se va încheia investigarea jafului miliardului, întrucât anumite cauze vor fi trimise la reexaminare. Și asta pentru că în procesul de urmărire penală au ieșit la iveală noi probe și fapte.

