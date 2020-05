Trist, dar adevărat: Jumătate dintre localitățile țării nu au acces la apă potabilă

CHIȘINĂU, 27 mai - Sputnik. Un raport publicat recent de Biroul Național https://sputnik.md/de Statistică arată că doar 50,7% dintre localităţile ţării au avut acces la sistemul public de alimentare cu apă în anul 2019.

Este vorba despre 53 de municipii și orașe și 724 de localități rurale. Astfel, peste 2 milioane de persoane au beneficiat de serviciul public de alimentare cu apă, dintre care 1,2 milioane au fost din orașe, iar peste 886 de mii de la sate.

Pe parcursul ultimilor patru ani, accesul populației la serviciul public de alimentare cu apă a înregistrat o creștere. De apă potabilă au beneficiat cu 258 de mii de persoane mai mult sau cu 13,6%.

Aprovizionarea cu apă, pe agenda autorităților

Această problemă rămâne o prioritate pentru autorități. Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Dorin Andros a declarat pentru Sputnik Moldova că în prezent sunt peste 300 de proiecte depuse la Fondul Ecologic Național, însă nu există finanțare. Situația este diferită la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională.

”Ce ține de acest Fond Național pentru Dezvoltare Regională, pot să vă spun că recent am fost într-o localitate unde s-a finalizat un proiect de 69 de milioane de lei. Este un proiect pilot, în care Guvernul Eleveției a acordat 40% din cost, ministerul 40 %, iar restul a fost contribuția populației. Avem mai multe proiecte de implementare. De exemplu, avem construcția magistralei Soroca-Bălți-Sângerei și sperăm anul acesta să finalizăm lucrările la Sângerei, acum se muncește. Mai avem porțiuni de apeduct care se realizează la Fălești, la Dondușeni și două localități din preajmă. La Glodeni avem un proiect de 40 de milioane de lei, la Ialoveni avem multe proiecte”, a declarat secretarul de stat.

Dorin Andros mai spune că în ultimii trei ani a crescut numărul investițiilor în astfel de proiecte.

”Avem un proiect de 23,5 milioane de euro pentru raionul Cahul, un grant alocat de Guvernul Germaniei. Avem și proiectul privind magistrala Chișinău-Strășeni-Călărași, unde Guvernul Germaniei alocă un grant de 15 milioane de euro în faza I și încă 10 milioane în faza a II-a. Una dintre condițiile pentru Moldova la acest proiect este să asigure contribuția de 10%. În total, avem granturi în valoare de 80 de milioane de euro. Acum lucrăm ca să identificăm noi surse de finanțare. Nu avem acum credite luate, dar discutăm cu donatorii ca să vedem cum le putem accesa la rate mai mici”, a menționat Dorin Andros.

O localitate exemplu la capitolul aprovizionare cu apă este satul Molești din raionul Ialoveni. Primarul satului, Mihai Catan, a povestit pentru Spunik Moldova că, în urmă cu patru ani, în sat a fost făcută o analiză a apei, iar rezultatele au arătat că trebuie luate măsuri urgent.

Astfel, a început să fie construit un sistem de apeduct modern, iar acum câteva zile proiectul a fost dus la bun sfârșit. În prezent, toate cele peste o mie de gospodării au apă potabilă.

”Noi făceam analizele biochimice anual și am văzut că nu aveam nicio fântână care ar intra în parametrii admiși. De asta ne-am pus scopul să realizăm acest proiect pentru satul nostru. Astfel, am început restabilirea celor trei fântâni arteziene pe care le aveam nefuncționale, cu o adâncime de 200 de metri în pământ. Am realizat turnuri noi, rețele de apeduct moderne, am instalat contoare. Prețul apei în prezent este de 8 lei pentru un metru cub. Investițiile sunt de aproximativ 1 milion de lei. Cu ajutorul statului, al populației și cu bugetul primăriei am reușit să realizăm acest proiect important pentru oameni. Suntem mândri că cei peste 4 mii de locuitori au apă în gospodărie, de o calitate extraordinară”, a declarat Mihai Catan, primarul satului Molești.

Același raport al Biroului Național de Statistică arată că satele au cel mai redus acces la serviciul public de canalizare, doar 4,4%, iar municipiile și oraşele sunt asigurate în proporție de 95 la sută. Localitățile cu cel mai mare număr de oameni cu acces la sistemul public de canalizare sunt Chișinău - 71,4% și UTA Găgăuzia - 15,6 la sută, iar localităţile din nordul și sudul țării au cele mai mici rate de acces - 5,4% și, respectiv, 4,4 la sută.

