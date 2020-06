Un alt deputat din Parlamentul Republicii Moldova, testat pozitiv la COVID-19: Cine este

CHIȘINĂU, 7 iun - Sputnik. Deputata Platformei DA, Arina Spătaru, confirmă că este infectată cu COVID. Aceasta a făcut o transmisiune în direct pe Facebook și a confirmat că a fost testată pozitiv.

Deputata se tratează la domiciliu și este consultată de medicul de familie prin intermediul telefonului. Deocamdată, aceasta manifestă doar febră și dureri de cap. Arina Spătaru a declarat că bănuiește că s-a îmbolnăvit în Parlament și susține că s-a izolat acasă, la Bălți, după ce a aflat că unii dintre deputați s-au îmbolnăvit. În cazul în care starea sa se va înrăutăți, aceasta a dat asigurări că se va adresa medicilor din localitate.

„Eu nu am fost la întâlniri cu cetățenii, eu nu am sărutat copii, eu nu am cuprins oameni în etate, eu am stat două săptămâni izolată și vă asigur că în afară de familia mea care poate să sufere, pentru că am un băiat care suferă de astm bronșic și este în categoria de risc sporit, nici eu, nici soțul meu nu am pricinuit niciun rău”, a declarat deputata într-o adresare pe Facebook.

Deputata a mai spus că soțul și copiii săi s-au izolat și ei, iar mâine urmează să fie testați pentru COVID-19.

