Moldovenii din Marea Britanie: Când riscați o amendă de 100 de euro

BUCUREŞTI, 8 iun – Sputnik, Doina Crainic. Persoanele care vin în Marea Britanie începând cu 8 iunie trebuie să completeze un formular înainte de a călători. Astfel, ele vor trebui să prezinte formularul completat, fie printat, fie pe telefon, atunci când ajung la granița cu Marea Britanie, potrivit gov.uk.

Guvernul va folosi aceste informații pentru a vă contacta dacă dvs. sau cineva dintre persoanele cu care ați călătorit prezintă simptome de coronavirus și pentru a verifica dacă vă autoizolați în primele 14 zile după sosirea în Marea Britanie.

Pe site-ul guvernului britanic se precizează că puteţi fi amendaţi cu până la 100 de lire sterline dacă refuzați să furnizați datele de contact sau dacă încălcați această regulă de mai multe ori. De asemenea, o altă sancţiune este interdicţia de a mai intra în Marea Britanie (în afară de cazul în care sunteți britanic sau rezident în Marea Britanie).

În caz că dezvoltați simptome de coronavirus atunci când călătoriți în Marea Britanie, informați echipajul sau șoferul mijlocului de transport. Acesta va înştiinţa personalul din aeroport, port sau gară, astfel că veţi fi informat cu privire la ceea ce trebuie să faceți atunci când ajungeți.

În cazul în care călătoriţi cu alte persoane, fiecare persoană trebuie să completeze un formular separat. De asemenea, dacă persoana cu care călătoriţi are sub 18 ani, aceasta nu are nevoie de formular dacă:

- sosiţi şi plecaţi împreună;

- veţi fi la aceeași adresă în Marea Britanie;

- adaugă informaţiile sale în formularul dvs.

Ce trebuie să completaţi:

- detaliile de pe pașaport;

- numele companiei aeriene, feroviare sau de navigare maritimă cu care călătoriți;

- numele companiei care organizează grupul turistic – în cazul în care călătoriți ca parte a unui grup turistic;

- detaliile de rezervare;

- numele aeroportului, portului sau stației în care veți ajunge;

- data sosirii;

- numărul zborului, trenului, autobuzului sau feribotului;

- adresa la care veți sta în primele 14 zile în Marea Britanie;

- datele unei persoane care poate fi contactată dacă vă îmbolnăviți în timpul şederii în Marea Britanie.

