Primăria Chișinău s-a răzgândit: Comerțul ambulant stradal rămâne interzis

CHIȘINĂU, 9 iun – Sputnik. Nici urmă de înghețată sau băuturi răcoritoare pe străzile din Capitală în sezonul estival 2020.

Chiar dacă recent municipalitatea a dat undă verde comerțului ambulant stradal, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de astăzi primarul Ion Ceban a anunțat că se va renunța la acest tip de comerț, iar dispoziția privind organizarea acestui gen de vânzări va fi revocată.

Decizia respectivă a fost luată după ce în ultimele zile, în parcuri, pe străzi și pe trotuarele din Capitală, au apărut mai multe gherete, majoritatea dintre ele fără acte care să le permită desfășurarea activității comerciale.

„Am fost de acord ca acest gen de comerț stradal să fie permis pe perioada estivală, fiind asigurat că activitatea este bine organizată, an de an. Am semnat dispoziția și am permis, dar chiar din prima săptămână oamenii s-au urcat în cap, crezând că pot face tot ce doresc ei”, a declarat Ion Ceban.

În context, edilul-șef a solicitat ca în cel mult două zile toate gheretele instalate în ultimele trei-patru zile să fie evacuate, iar dispoziția privind organizarea comerțului ambulant stradal în perioada estivală 2020 să fie revocată.

