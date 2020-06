Copiii din Capitală participă online la taberele de odihnă: Detalii

Autoritățile municipal au anunțat că din cauza pandmeiei, în acest an, copiii din Capitală nu vor merge fizic la taberele de odihnă, ci pot participa online la activitățile desfășurate de acestea. Se pare că numărul doritorilor este destul de mare.

CHIȘINĂU, 15 iun. - Sputnik. Viceprimarul Capitalei pe probleme sociale, Angela Cutasevici, a prezentat datele cu privire la activitățile desfășurate de taberele de ordihnă online pentru copii.

”Aceste tabere au fost organizat de către 11 instituții școlare. În perioada 1-5 iunie, am avut peste o mie de activități. Ca benerficiari, în perioada 1-12 iunie, am avut 19 922 de copii, iar în perioada 8-12 iunie, am avut 11 092 de elevi și 2 180 de activități. Oferta este pentru copiii între 5-16 ani. Beneficiari sunt din Moldova și peste hotare. Avem chestonare online ca să vedem dacă sunt mulțumiți. Toate rezultatele vor fi prezentate ca să intervenim la îmbunătățirea procesului educațional”, a menționat Angela Cutasevici.

Viceprimarul Capitalei a mai anunțat că în 142 de instituții de învățământ din Chișinău vor fi făcute lucrări de reparație. În acest sens, au fost alocate peste 47 de milioane de lei.

”În 11 instituții deja s-au finisat lucrările de reparație. În 48 de instituții, lucrul este în desfășurare. În 59 de instituții sunt înaintate spre contractare actele și în 8 instituții are loc procesul de evaluare a procedurii de licitație”, a declarat Angela Cutasevici.

În context, viceprimarul Capitalei a spus că în data de 19 iunie va fi finalizată prima etapă de înscriere a copiilor în clasa I-a prin programul e-școala. Până acum, au fost depuse 7 646 de cereri din 8 860.

