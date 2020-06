Va fi scoasă obligativitatea de a sta în carantină pentru cei care revin de peste hotare?

CHIȘINĂU, 29 iun - Sputnik. Președintele Igor Dodon a început declarațiile de presă cu infromația că a făcut un test la COVID-19, după ce a revenit de la Moscova și rezultatul este negativ.

”Deși decizia instituțiilor de stat prevede că persoanele care merg peste hotare în scop de serviciu nu trebuie să stea în carantină, totuși eu am stat 72 de ore în autoizolare. Am dat testul și este negativ. Am considerat că trebuie să revin la regimul obișnuit.”, a declarat președintele Igor Dodon.

Șeful statului a propus astăzi premierului Ion Chicu ca după data de 15 iulie, dacă situația epidimiologică din țară se va îmbunătăți, să fie scoasă obligativitatea de a sta în carantină pentru cetățenii care revin de peste hotare.

”Avem o dinamică bună, favorabilă, dacă situația nu se va înrăutăți domnul Chicu va propune colegilor care gestionează domeniul de sănătate publică să fie scoasă obligativitatea de a sta în carantină pentru cetățenii noștri care vin de peste hotare. Totodată, am discutat și despre posibilitatea redechiderii grădinițelor. Este un subiect important. După 15 iulie, dacă situația va fi bună, începând cu localitățile rurale vor fi redeschise grădinițele”, a mai spus Igor Dodon.

Săptămâna trecută, numărul cazurilor de COVID-19 a scăzut cu 17 la sută. În prezent, sunt 16 080 cazuri de infecție, dintre care 1 203 în regiunea transistreană.

