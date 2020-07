Constructorul de elicoptere din Criuleni: Să ne fie restituite schițele tehnice

Un mic oraș din Republica Moldova a devenit într-un singur moment cunoscut în toată lumea. S-a anunțat că într-o hală, care mai curând seamănă cu un atelier de reparații auto, sunt fabricate helicoptere adevărate. La Criuleni au început să sune din toată lumea, din Europa și din Asia, toți doreau să-i invite la ei pe constructorii de aparate de zbor care știu să fabrice elicoptere chiar în câmp. Doar că Procuratura Republicii Moldova le-a luat acestora utilajul li, cel mai important, desenele tehnice.

În susținerea constructorilor care au ajuns în vizorul anchetatorilor s-a pronunțat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. În cadrul emisiunii "Președintele Răspunde" el a spus că băieții sunt talentați și ar fi bine dacă aceștia ar munci legal și ar aduce bani în bugetul de stat.

”Unii antreprenori mă sună și îmi spun că vor să îi ia la lucru. Ei au încălcat legislația și evident că trebuie să răspundă, dar nu este o idee rea pentru că băieții sunt foarte talentați. Poate ar fi cazul, într-adevăr, să le dăm o posibilitate legal să activeze. Nu cred că e o idee rea ca Republica Moldova să fie o țară care produce elicoptere. Dacă ei au reușit să facă asta clandestin, să le dăm posibilitatea să lucreze legal și să obținem bani pentru aceasta”, a precizat Igor Dodon.

"Dar noi și așa lucram legal și nu am făcut nimic criminal și ilegal", a declarat corespondentului Sputnik Moldova omul de afaceri Iurii Ceban, care a participat nemijlocit la organizarea muncii în hala din Criuleni.

Machetele și modelele au fost luate drept elicoptere adevărate

Iurii Ceban consideră acuzațiile procurorilor drept neîntemeiate. În acea hală nu erau construite elicoptere, a declarat el pentru Sputnik. El spune că acolo se aflau machete în mărimi naturale care erau folosite la elaborarea unor piese și mecanisme. Afirmația din comunicatul de presă că în hală s-ar fi fabricat elicoptere "Ka-26" i-a provocat zâmbetul.

"Procuratura s-a exprimat astfel ca să se înțeleagă că noi am fi intenționat să vindem prin contrabandă, în țările din CSI, niște elicoptere care sunt asemănătoare cu modelul "Ka-26". Dar modelele noastre nu au nimic în comun cu "Ka-26". Dar să numești niște machete și niște modele drept elicoptere adevărate, cum să vă spun, pentru mine este o reclamă foarte bună", spune Iurie Ceban cu ironie.

"Dacă priviți cu atenție aceste machete, atunci veți constată că ele toate sunt absolut diferite. Iar dacă procurorii nu se pricep la parametri tehnici, atunci trebuiau să ia un specialist cu ei. Dar să nu facă spectacol cu mascați și să-i trântească la podea pe băieții din hală", mai spune el.

Iurii Ceban este revoltat de faptul că forțele de ordine au luat din hală utilajul, inclusiv machetele și est îngrijorat de integritatea pieselor și mecanismelor elaborate de tehnicienii lui pe care el spera să le patenteze.

Este imposibil să fabrici în câmp o piesă pentru un aparat de zbor

"Acolo e multă informație care constituie un secret tehnic, comercial. Elaborările pe care le-am făcut în urma unei munci de ani de zile, care este know-hau-ul nostru, ne-au fost, pur și simplu, luate. Procurorii putea doar să sigileze hala lăsând totul acolo, hala oricum au sigilat-o. Parcă nu a fost de ajuns că au fotografiat totul, eu au mai luat și cutia ce desenele tehnice. Măcar desenele tehnice să ni le restituie", cere Iurii Ceban. El a precizat că acum avocatul încearcă să obțină restituirea pachetului cu desene tehnice.

Iurii Ceban este revoltat de acuzația de contrabandă și livrări de elicoptere către țări din CSI.

"Este imposibil. Știți ce este o piesă pentru un aparat de zbor. Ea este făcută de specialiști, în condiții speciale, cu utilaj special și din metale speciale. Fiecare piesă este marcată și după acest marcaj poți să afli ce fabrică a produs piesa, care specialist și, în final, chiar la care strung a fost produsă. În condițiile noastre, adică în câmp, lucrul acesta este imposibil. Întrebați orice specialist din domeniul tehnici și el o să vă spună că acestea sunt povești", a mai spus antreprenorul.

El s-a arătat nedumerit și de afirmația procurorilor că aceștia au urmărit activitatea oamenilor din hala din Criuleni deja de câtva luni. "De ce nu a fost reținut nimeni la trecerea hotarului, dacă este vorba de contrabandă? Dacă este așa atunci trebuie puși sub acuzare și vameșii, și grănicerii, toți să fie acuzați de complicitate. Unde sunt cumpărătorii cărora noi chipurile intenționam să le vindem elicopterele? Este o aberație", afirmă Ceban.

"Acum toți mă sună. De la chinezi până la germani"

Iurii Ceban spune că în hala din Criuleni activa un birou de elaborări tehnice, dar nu o fabrică în car se produceau elicoptere.

"Noi am produs numai elaborări tehnice, care mai apoi sunt patentate. Între primele elaborări a fost un reductor pe care noi l-am patentat în Rusia și care acum este folosit la aparate de zbor în China și Germania. Iar după acesta, am mai avut vreo 70 de elaborări. Când a început toată tărășenia asta, toți îmi sunau, telefonul a devenit incandescent. Mă sună toți, de la chinezi la germani. Cutia poștacă este plină, îmi scriu: lăsați totul baltă, veniți al noi", povestește Iurie Ceban.

Pe machetele și modele din hală erau testate elaborările tehnice ce urmau să fie patentate. Iurie Ceban vorbește cu mândrie de echipa care lucra în hala din Criuleni.

"Eu am să vă spun de ce au fost în stare acești tineri talentați. Construcția tehnicii aviatice este un lucru de lungă durată. De la schiță până la scanarea unui model finisat și elaborarea documentelor tehnice, care mai apoi devin desene tehnice ale modelelor finisate, trece de la trei la cinci ani la oricare fabrică. Băieții noștri au inventat o tehnologie care permite în condiții de câmp, fără căi de lansare, permite construcția piesei din metal, car mai apoi poate fi scanată și îmbunătățită la computer. Noi am accelerat procesul și am redus ani. Nicio țară din lume nu are astfel de specialiști!", afirmă cu mândrie Iurii Ceban.

El mai afirmă că este mândru de faptul că din această echipă face parte fiul lui și prieteni de-ai săi, care nu au dorit să plece peste hotare: "Îmi doresc ca copii noștri să privească în cer, nu să stea cu fața în podelele de beton pe un șantier".

Pe Iurie Ceban l-a nemulțumit și faptul că în comunicat de presă al Procuraturii s-a menționat faptul că mulți dintre dintre cei care munceau în hala din Criuleni erau locuitori ai Transnistriei.

"Ce relevanță are acest fapt, ce în Transnistria trăiesc altfel de oameni? De când instituțiile de stat ne divizează în locuitori ai malului drept și locuitori ai malului stând al Nistrului?", întreabă antreprenorul.

El spun că unii dintre cei care munceau în hală în momentul în care au intrat procurorii aveau acte de identitate ale Republicii Moldova. alții care erau de pe malul stâng al Nistrului locuiau chiar în acea hală dat fiind că nu putea trece hotarul administrativ în fiecare zi din cauza restricțiilor de circulație impuse de pandemie.

"Și ce dacă ceilalți aveau acte transnistrene? Ei sunt nevoiți să ia aceste acte. Fără ele nu poți să te angajezi la lucru, nu poți achita serviciile comunale, nu faci nimic dacă nu ai pașaport. Oamenii nu sunt vinovați că țara noastră a fost divizată în două parți, iar acum cei de la putere fac tot felul de jocuri", spune Iurii Ceban.

Ce spun procurorii

Amintim că în data de 30 iunie, procuratura Generală a anunțat pe site-ul său că mai bine de 10 elicoptere produse clandestin în raionul Criuleni urmau să ajungă în spațiul Comunității Statelor Independente (CSI). Procurorii și polițiștii au efectuat astăzi percheziții la baza de producere.

Comunicatul de presă preciza că, timp de mai multe luni, procurorii au documentat activitatea ilegală a unui grup de persoane bine organizat, specializat în producerea elicopterelor.

Aparatele de zbor, la aspectul exterior fiind identice modelului de elicoptere „Ka-26”, erau produse în condiții clandestine, urmând să fie exportate, potrivit procurorilor, ilegal în statele din spațiul CSI, informează Procuratura Generală.

Procurorii și polițiștii au descins cu percheziții la baza de producere, amplasată într-o localitate din raionul Criuleni, pe malul râului Nistru, și la domiciliile persoanelor implicate pentru acumularea probatoriului necesar.

Perchezițiile au arătat că pe liniile de producere se află mai mult de 10 elicoptere, aflate la diverse etape de asamblare.

Procuratura Generală precizează că majoritatea persoanelor implicate în procesul de producere și asamblare, inclusiv organizatorii și conducătorii „afacerii ilegale”, sunt locuitori ai regiunii transnistrene.

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru fapte de pregătire a contrabandei cu aparate de zbor, de către două sau mai multe persoane (art. 248 alin.(5) Cod Penal).

Pentru asemenea fapte, legislația Republicii Moldova prevede o pedeapsă de la 3 până la 10 ani de închisoare, mai precizau procurorii în comunicatul de presă.

