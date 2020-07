Vaccinarea copiilor va fi reluată, după o perioadă în care a fost oprită

CHIȘINĂU, 17 iul - Sputnik. Reprezentanții Ministerului Sănătății au anunțat că în mai multe instituții medicale din țară au fost reluate activitățile privind acordarea asistenței medicale pentru pacienți, inclusiv vizitele directe la medicii de familie, investigațiile de laborator, iar recent - și vaccinarea copiilor.

”Începând cu ziua de luni, centralizat, de la depozitul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică vor fi livrate vaccinurile în condiții speciale către toate instituțiile din țară. Azi am semnat și dispoziția despre repartizarea acestora. Avem toate vaccinurile necesare. Colegii din teritoriu au remarcat o cantitate sporită de utilizare a vaccinurilor și ea este logică și justificată pentru că o perioadă de timp am staționat pe acest segment. Procedura de vaccinare a fost stopată în toată regiunea și Moldova nu face excepție. A fost stopată ca unul dintre riscurile de infectare cu COVID-19. Acum am reluat procesul. Săptămâna viitoare vor fi prezentate cifrele”, a declarat Nicolae Furtună, șeful ANSP.

Reprezentanții Ministerului Sănătății au mai anunțat că și intervențiile chirurgicale au început să fie realizate. Cu toate acestea, cetățenii sunt îndemnați să se programeze din timp la medici.

”Am combinat un plan de activitate graduală. Din 15 mai am început cu intervenții chirurgicale de o zi și care nu necesitau aspecte de reanimare. Din iulie, am reluat activitățile chirurgicale programate, dar și serviciile de reabilitare. Avem pregătite instituțiile. La momentul actual nu avem serviciile de geriatrie și avem argumente, căci se referă la pacienții din grupul de risc”, a declarat șefa direcţiei politici în domeniul asistenței medicale spitalicești din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Lupu.

Toate serviciile medicale se acordă cu maximă prudență, iar medicii dispun de echipamente speciale și dezinfectant pentru a evita infectarea cu COVID-19. Până acum, în Moldova s-au confirmat 20 264 de cazuri de coronavirus.

