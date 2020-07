COVID-19 se tratează, însă poate avea urmări: Povestea unui bărbat care a învins virusul

CHIȘINĂU, 25 iul - Sputnik. Eugeniu Sidorcenco din Cimișlia a povestit că timp de trei luni a respectat perioada stării de urgență, însă coronavirusul nu l-a ocolit. El, fratele şi mama sa s-au infectat la perioade scurte de timp. Experiența lui a fost descrisă într-un material publicat de Ministerul Sănătății.

”Datorită profesionalismului medicilor, inclusiv al asistentelor medicale, pentru care am un respect deosebit, am făcut față situației şi am reușit să ne reabilităm. COVID-19 îți schimbă radical viaţa socială, te izolează de ceilalţi, îți dă toate planurile peste cap. Dacă pacienții cu alte maladii au acces liber afară, se plimbă, comunică cu alții, noi trebuia să stăm între patru pereți”, a declarat Eugeniu.

Bărbatul susține că virusul i-a afectat plămânii, iar unele simptome ale coronavirusului nu au dispărut nici după reabilitare.

”Îmi era foarte greu să respir, simțeam că nu pot să trag aer în piept. Acum, periodic mai am dureri de cap. Aceste dureri sunt foarte accentuate. Şi mama mea, care s-a externat acum trei săptămâni, nu s-a reabilitat complet. În cazul ei, simptomele se manifestă mai agresiv. Are respirația îngreunată, febră, dureri de cap. Acest virus într-adevăr există, are consecințe grave şi nici până acum nu se știe cu exactitate care vor fi urmările asupra sănătății”, a precizat Eugeniu.

Bărbatul mai spune că nepăsarea și dezinformarea induc societatea în eroare. El a îndemnat oamenii să respecte măsurile de protecție și recomandările medicilor.

”Medicii, specialiștii, știu exact care sunt consecințele şi ce măsuri trebuie să întreprindem, de aceea e important să ținem cont de recomandările lor şi să facem abstracție de la teoriile conspiraționiste. Măsurile epidemiologice chiar sunt ușor de respectat. Nu ne costă nimic să ne acoperim fața cu mască și să menținem distanța fizică. Nimeni nu are, deocamdată, imunitate la acest virus”, spune Eugeniu Sidorcenco.

Până acum, în Republica Moldova au fost confirmate 22 483 de cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 1 475 în regiunea transnistreană. 372 de persoane sunt în prezent în stare gravă, iar 29 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată, 1 025 sunt în stare de gravitate medie, iar ceilalţi pacienţi sunt în stare satisfăcătoare. Până acum, 15 608 oameni s-au vindecat de COVID-19 în țara noastră, iar 729 au decedat.

