Ion Perju, în fața protestatarilor de la Căușeni: Iată ce le-a promis - Detalii

CHIȘINĂU, 27 iul - Sputnik. Ministrul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, a venit în fața protestatarilor. Acesta le-a dat asigurări agricultorilor că va veni cu un răspuns la revendicările lor în maxim o săptămână.

Printre revendicările protestatarilor sunt reeșalonarea creditelor bancare, restituirea TVA-ului în agricultură, acordarea subvențiilor pentru pagubele suportate în urma înghețurilor și a secetei hidrologice și instalarea sistemelor antigrindină.

”În martie ne-am întâlnit și am vorbit despre sistemul antigrindină și ați spus că nu se face peste noapte. A trecut foarte mult timp și pierderile oamenilor sunt enorme. Este distrusă via complet și nu doar via. Mai ales în Ștefan-Vodă”, a declarat un agricultor.

Ministrul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, a precizat că sistemele antigrindină vor fi instalate în scurt timp.

”Chiar și în unele localități afectate de grindină, chiar și în situația în care ar fi fost careva sisteme acolo, nu ar fi fost protejare. Sunt prevăzute 11 sisteme pentru Ștefan Vodă și Căușeni. Ele o să fie instalate”, a precizat Ion Perju.

Ion Perju a declarat că va avea discuții cu reprezentanții Ministerului Finanțelor pentru a identifica barierele în ceea ce ține de restituirea TVA-unui în agricultură.

Amintim că astăzi agricultorii din raionul Căușeni au ieșit la protest în câmp. Aceștia au blocat și drumul de acces. Aceștia își doresc mai mult ajutor din partea statului. Printre revendicările protestatarilor sunt reeșalonarea creditelor bancare, restituirea TVA-ului în agricultură, acordarea subvențiilor pentru pagubele suportate în urma înghețurilor și a secetei hidrologice și instalarea sistemelor antigrindină.

