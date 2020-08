VIDEO - Agricultorii neagă că protestul ar fi unul politic: Iată ce declară

CHIȘINĂU, 14 aug - Sputnik. Agricultorii care au venit să protesteze cu tehnica agricolă în Capitală spun că acțiunile sunt apolitice, iar acuzațiile care vin din partea premierului ar fi nefondate. Ei afirmă că o mare parte din agricultorii care au protestat zilele trecute în mai multe raioane ale țării au rămas acasă. Potrivit lor, unii ar fi fost intimidați, iar alții opriți din drum de către oamenii legii.

”Din toți cei care am protestat la Căușeni, au ajuns la Chișinău doar 30 de procente. Foarte mulți au fost intimidați. Foarte mulți au fost stopați până să ajungă aici”, Sergiu Stefanco.

Agricultorii au negat faptul că colegii lor ar fi venit la protest în stare de ebrietate, așa cum spunea premierul Chicu. De asemenea, ei au dezmințit informația potrivit căreia ar deține averi și că protestul ar fi organizat de vreun partid politic.

”Am venit să protestăm pașnic. Noi am spus tuturor politicienilor că acest protest nu este politic. Noi am venit pentru a hotărî problemele în agricultură. Eu sunt reprezentantul diasporei. M-am întors acasă pentru a face ceva în țara asta. Am investit în agricultură. Nu am furat - o zi nu am lucrat la stat ”, Andrei Dânga.

Aseară, când se îndreptau spre Capitală, au fost documentați de oamenii legii.

”A fost un drum foarte complicat și ne-am simțit de parcă am fi într-un stat polițienesc. Cu filtre, cu amenzi. Au făcut tot posibilul ca să ajungă cât mai puține tractoare în oraș. Eu cred că agricultorii se vor mobiliza și vor veni într-un număr cât mai mare”, Andrei Dânga.

Fermierii le cer autorităților alocarea unor despăgubiri de 3000 de lei pentru un hectar pe care au fost plantate culturi cerealiere afectate de vremea nefavorabilă. Mai mult, ei solicită să fie simplificată procedura de acordare a comensațiilor - cer ca acestea să fie eliberate doar în baza actelor eliberate de comisiile pentru situații excepționale și administrațiile publice locale.

O altă revendicare este instituirea stării de urgență în agricultură în zonele de centru și sud ale țării. În acest sens, ei solicită să le fie eliberate certificate de stare de forță majoră pentru a putea reeșalona datoriile față de creditori.

Fermierii cer și aprobarea unui nou regulament cu posibilitatea de restituire a TVA-ului acumulat de ani de zile în cont pentru a achita datoriile furnizorilor. Pe lângă toate cele enumerate mai sus, agricultorii îi cer statului să-i scutească de plata impozitelor salarial și funciar și o vacanță fiscală pentru primele 6 luni ale anului 2021.

Joi, producătorii agricoli au decis că trebuie să se facă auziți în toată țara și au pornit spre „inima Moldovei”. Cu toate acestea, din lipsa autorizației, fermierii au fost opriți la câțiva kilometri de Chișinău. Ulterior, s-a ajuns la o înțelegere și au fost lăsați să conducă în grupuri mici către șoseaua Hâncești, unde au putut parca până dimineața.

