Un judecător CSM a părăsit ședința în semn de protest: Iată motivul

CHIȘINĂU, 18 aug - Sputnik. Magistratul CSM Carolina Ciugureanu-Mihailuță a părăsit ședința Consiliului Superior al Magistraturii după ce a anunțat că nu este de acord cu agenda stabilită.

Judecătorul a declarat că subiectele agendei din 28 iulie nu au fost epuizate și nu i se pare corect în aceste condiții să fie discutate altele subiecte. Astfel, între judecătorul Carolina Ciugureanu-Mihailuță și președintele interimar al CSM, Anatol Pahopol, a avut loc un schimb de replici:

''În 28 iulie am aprobat o agendă care nu a fost consumată, iar în 13 august ne-am pomenit cu altă agendă, lucru care nu se încadrează în niciun parametru legal. De ce?'', a întrebat judecătorul Carolina Ciugureanu-Mihailuță.

''Atunci ședința era preconizată pentru 28 și 29 iulie, a doua zi am aflat că un angajat CSM s-a îmbolnăvit de COVID-9. Ședința din 29 iulie nu a avut loc, iar la ședința de azi am planificat să prelungim ședința, dar o parte din candidați sunt în concediu, am considerat necesar să includ chestiunile care au rămas de data trecută atunci când vor reveni toți membri'', a declarat Anatol Pahopol, președintele interimar al CSM.

''Eu înțeleg că, prin ordinul emis de dumneavoastră, rezultă că CSM va activa la distanță, nu că nu e funcțional. În acest context, având un serviciu IT bine plătit din banii de stat, de ce nu s-a făcut ședința din 29 iulie. Iată Guvernul face ședințele online de multă vreme'', a spus în replică judecătorul Carolina Ciugureanu-Mihailuță.

''Târziu am fost anunțat de cazul de COVID-19. Fizic nu am reușit. Din mai, am zic că în ziua de joi membrii CSM pot veni la mine să discutăm agenda, dar nu văd pe nimeni. Ce va încurcat să veniți?'', a menționat Anatol Pahopol, președintele interimar al CSM.

''Nu înțeleg care din subiectele propuse de azi sunt așa urgente încât să nu ducem la capăt agenda din 28 iulie. Din punctul meu de vedere, e imperios să consumăm agenda din 28 iulie, iar în ziua urătoare să trecem la altă agenda. Eu nu sunt de acord cu agenda de azi'', a declarat Carolina Ciugureanu-Mihailuță.

Totuși, agenda a fost aprobată cu opt voturi pentru și patru împotrivă.

''Eu am să mă retrag de la ședință pentru că nu sunt de acord. În formă de protest părăsesc sala'', a spus judecătorul Carolina Ciugureanu-Mihailuță

Ultima ședință CSM, desfășurată pe 28 iulie, a fost întreruptă, iar patru subiecte urmau să fie examinate în data de 29 iulie. După înregistrarea unui caz de COVID -19 printre angajații CSM în seara zilei de 28 iulie, instituția a anunțat că va activa în regim special timp de 2 săptămâni, iar ședințele au fost amânate.

