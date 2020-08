Iată cine sunt câștigătorii Premiului Național 2020 - lista completă

CHIȘINĂU, 19 aug – Sputnik. Astăzi au devenit publice numele laureaților Premiului Național în valoare de 100 de mii de lei, după ce Guvernul a aprobat în ședință hotărârea în acest sens.

Câștigătorii Premiului Naţional pentru anul 2020 au fost desemnați prin vot secret, săptămâna trecută, de către o comisie specială condusă de prim-ministrul Ion Chicu.

Printre laureați sunt mai mulți medici și colective de la instituțiile medico-sanitare „care au demonstrat exemple de competență în lupta cu virusul COVID-19”, potrivit reprezentanților Guvernului. Dacă în anii trecuți erau acordate 10 premii naționale, în valoare de 100 de mii de lei fiecare, anul acesta au fost desemnați mai mulți laureați.

Conform deciziei Guvernului, Premiul Național pentru anul 2020 le va fi acordat laureaților Constantin Gaindric, profesor universitar; Anatolie Chiriac, compozitor; Andrei Mudrea, pictor; Ion Hadârcă, poet și publicist; Boris Bechet, actor; Mihai Cucul, antrenor-profesor de lupte greco-romane.

O serie de premii vor fi acordate unor persoane ce activează în sfera teatrului și artelor.

Premiul Național va fi acordat Colectivului de la „Centrul COVID-19 Chișinău”, ”pentru responsabilitatea majoră în gestionarea răspunsului socio-medical la pandemia COVID-19, precum și pentru sprijinul și fortificarea acțiunilor întregului sistem medical autohton”.

Vor mai fi premiate colectivele de la Asociația Medicală Teritorială Buiucani și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”. De asemenea, mai mulți medici vor fi premiați pentru rezultate deosebite în activitatea lor.

Când se va desfășura Gala Premiului Național 2020 se va decide în funcție de evoluția situației epidemiologice.

