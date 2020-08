Târgul școlar 2020: De câți bani au nevoie părinții pentru a-și trimite copii la școală

CHIȘINĂU, 27 aug - Sputnik. Vara este pe sfârșite, iar copii trebuie să revină în curând la școală. Elevii și părinții au început pregătirile pentru noul an de studii. Pe vreme de pandemie, multe lucruri sau schimbat: modalitatea de studiere, necesitățile copiilor, dar, mai ales, bugetul pentru rechizite și uniforme. Mulți părinți se gândesc de două ori atunci când le cumpără lucruri copiilor, mai ales că există totuși o incertitudine în ceea ce privește prezența acestora în instituțiile de învățământ.

În Capitală s-a deschis ”Târgul Școlar” și am fost curioși să știm cât te poate costa în acest an pregătirea unui copil care va merge la școală în clasa întâi. Ne-am făcut o listă și am pornit la ”cumpărături”. Am zis să nu cheltuim sume exorbitante, dar să alegem lucruri de calitate, care să nu se uzeze prea repede.

Ajunși la târgul școlar, am observat că era unde și unde câte un cumpărător. Semn că în acest an oamenii sunt mai rezervați la cumpărături. Ne-am oprit la prima tarabă unde se vindeau ghiozdane și rechizite școlare. Vânzătoarea ne-a dat asigurări că prețurile în acest an au rămas aceleași. Potrivit ei, la unele produse chiar au pus prețuri mai mici decât în anii precedenți pentru a le putea vinde.

”Prețurile au rămas aceleași ca și în anii precedenți. Avem rechizite care nu s-au vândut anul trecut și acum le dăm mai ieftin”, a declarat vânzătoarea, Olga Popovici.

Un penal costă în acest an de la 200 de lei, iar caietele, hârtia colorată și albă, creioanele, stilourile, plastilină, acuarela, care îi sunt necesare unui copil de clasa întâi, costă împreună până la 1000 de lei, prețul acestora fiind același ca și anul trecut.

În schimb prețul la rucsacuri s-a majorat în medie cu 50 de lei. Dacă anul trecut cel mai ieftin costa 300 de lei, în acest an costă 350 e lei. Un rucsac de o calitate mai bună costă în medie 800 de le, iar unul ortopedic ajunge să coste chiar și 4 000 de lei.

Următoarea oprire a fost l-a taraba unde se vindeau costume și cămăși pentru copii. Un sacoul de o calitate medie costă 750 de lei, pantalonii - 400 de lei, iar o cămașa - 350 de lei. Pentru ca ținuta pentru primul clopoțel să fie completă, am mers și la o gheretă unde se vindea încălțăminte. Astfel, o pereche de pantofi costată în jur de 700 de lei.

”Anul acesta, oamenii vor cumpăra mai puțin pentru că vedem cu toții care este situația lor financiară în legătură cu această pandemie. Nu am ridicat prețurile pentru că suntem bucuroși să vindem marfa pe care o avem”, a declarat vânzătorul Valeriu Garaz.

Pe lângă rechizite și uniforma școlară, copiii mai au nevoie de echipament sportiv. Pentru hanorac și pantaloni sport oamenii ar trebui să scoată din buzunar în jur de 800 de lei, iar pentru adidași – 500 de lei. Și în acest caz prețurile au rămas aceleași ca în anul trecut.

Părinții spun că în acest an cumpără mai puțin pentru că nu au suficienți bani.

”Anul acesta cumpărăm doar rechizite pentru că încercăm să economisim cât putem. Hainele cumpărate anul trecut sunt într-o stare bună și copilul le va purta și în acest an”, a declarat Ecaterina Dolinschi.

Alții spun că nu sunt încă siguri cum se vor desfășura orele în acest an și nu se grăbesc să le cumpere haine copiilor.

”Am venit doar după rechizite pentru că nu este clar dacă copilul va învăța de acasă sau va merge fizic la ore. În cazul în care vor face lecțiile online, nu are rost să investim bani în uniformă. Avem doi copii și ne gândim să mai cumpărăm un computer pentru ca să poată să învețe amândoi de acasă”, a declarat Roman Malanciuc.

Pregătiri de școală pe timp de pandemie

Antreprenorii se plâng că în acest an le-a fost mai greu ca niciodată. Pandemia i-a pus la pământ, iar marfa nu au avut cui să o vândă. Chiar și așa, ei spun că nu au riscat să ridice prețurile pentru că își dau bine seama că oamenii nu mai au atât de mulți bani ca înainte de pandemie.

”Ne-a fost foarte greu. Am stat mai mult acasă. Nouă nu ne vine niciun leu din altă parte. Vânzarea mărfurilor este singura noastră sursă de venit și chiar suntem disperați. Nici oamenii nu mai cumpără ca înainte. Toți se gândesc la ziua de mâine”, a declarat vânzătoarea, Natalia Vieru.

Și părinții spun că în acest an au strâns mult cureaua. Cumpără doar lucruri care sunt neapărat necesare pentru școală.

”Am venit să cumpărăm o cămașă,pantaloni și rechizite. Restul lucrurilor care vor mai fi necesare le vom cumpăra pe parcurs sau le va folosi pe cele din anii precedenți”, a declarat pentru Sputnik Moldova Oleg Țugulea.

Pentru toate lucrurile necesare, un părinte trebuie să cheltuiască în total aproape 7 000 de lei. Asta ar însemna mai mult de două salarii medii pe economie.

Cert este că o bună parte dintre moldovenii care muncesc la stat, cu in salariu de aproximativ 2000 de lei pe lună, au doi sau mai mulți copii care trebuiesc pregătiți de școală cu toate cele necesare.

