Ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, are COVID-19

CHIȘINĂU, 29 aug - Sputnik. Ministrul Sănătății spune că deja de șapte luni Moldova se confruntă cu o criză fără precedent.

"De șapte luni, Republica Moldova se confruntă cu o criză fără precedent. Sistemul medical, împreună cu alte autorități ale statului, cu cetățenii responsabili, încearcă să facă față infecției COVID-19. Toți împreună am lucrat și lucrăm până la epuizare. În tot acest răstimp, am luptat pentru viața fiecărui cetățean și am trecut peste greutăți inimaginabile. Din păcate, am pierdut colegi și prieteni, care nu au reușit să înfrunte boala", a afirmat Dumbrăveanu.

Ea a precizat că se simte rău fizic, dar speră că va învinge boala.

"În aceste momente și eu mă lupt cu boala. Nu în calitatea mea de ministru, dar ca pacient testat pozitiv la COVID-19. E greu, atât moral, cât și fizic, dar urmez tratamentul prescris de medici și sper că voi trece cu bine de COVID-19. Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră, este cel mai de preț lucru pentru care merită să luptăm în această viață. Mulțumesc colegilor din sistemul medical, care muncesc zi și noapte, cu dedicație și curaj. Sănătate tuturor și gânduri bune", a mai afirmat ea pe Facebook.

