Ochii ce filtrează istoria: Cum arată Armata Națională la 29 de ani - Foto, Video

CHIȘINĂU, 3 sept – Sputnik. „Pentru Patrie! Pentru Onoare! Pentru Tricolor!” – cu acest slogan Armata Națională a ajuns la cea de-a 29-a aniversare.

Forţele Armate ale Republicii Moldova au fost înființate prin decretul prezidențial nr.193, semnat de primul președinte, Mircea Snegur, pe 3 septembrie 1991, la o săptămână de la Proclamarea Independenței. În prezent, Forțele Armate ale Republicii Moldova au două ramuri componente: Armata Națională, cu Forțele Aeriene și Forțele Terestre, și Trupele de Carabinieri. Până în 2012, din Forțele Armate făceau parte și Trupele de Grăniceri. Conform Constituției, președintele Republicii Moldova este Comandantul Suprem al Forțelor Armate și poartă răspundere pentru starea sistemului național de apărare.

Dmitrii Vosimeric – un cronicar al Armatei

Istoria Armatei va rămâne în arhivele statului și așa cum o vede Dmitrii Vosimeric, jurnalist și fotoreporter la Centrul mass-media militară al Ministerului Apărării.

© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric Dmitrii Vosimeric

Pe lângă textele pe care le semnează în „Oastea Moldovei”, el fotografiază evenimentele solemne ale Armatei, aplicațiile militare, viața cotidiană a ostașilor. Încă acum 11 ani s-a angajat pe o jumătate de salariu la acest serviciu, pe când era la anul întâi al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării (USM).

Dmitrii Vosimeric s-a destăinuit în discuția cu reporterul Sputnik Moldova că și-a dorit să devină jurnalist de război, atunci când și-a ales facultatea.

Nu a relatat până acum din teatre de război și sperăm că nici nu va fi nevoit să facă acest lucru, dar a petrecut mai multe zile alături de militarii moldoveni aflați în Kosovo, în cadrul misiunii KFOR, a fost lângă geniștii aflați în misiuni riscante pe teritoriul Republicii Moldova, a stat în tranșee alături de ostași în timpul diverselor aplicații.

Când l-am întrebat ce fotografii anume dintre cele pe care le-a realizat și-ar dori să le știe în arhivele statului, pentru a fi văzute și de generațiile viitoare, Dmitrii Vosimeric a răspuns că-i este foarte dificil să aleagă – toate poartă încărcătura unor momente ce-i par importante.

Dar ține foarte mult la fotografia în care este surprinsă emoționanta revedere dintre un ofițer revenit la Chișinău din misiunea de pacificare din Kosovo cu fiul său. Această imagine realizată de Dmitrii Vosimeric a fost premiată și la un concurs internațional de fotografie.

În general, Dmitrii Vosimeric este foarte sensibil la emoțiile pe care le exprimă chipurile militarilor în diverse situații. Și datorită lui, arhivele dedicate Armatei vor păstra imaginile unor militari ce exprimă concentrarea maximă necesară momentelor de mare responsabilitate, dar și bucurie, prietenie, relaxare, duioșie.

Foarte multe imagini ale lui Dmitrii Vosimeric par instantanee de film artistic – într-atât sunt de expresive.

Pacificatori moldoveni își împart mere © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Militari moldoveni aliniați în cadrul unei ceremonii la Orheiul Vechi © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Tot mai multe femei vin în Armată © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Genist în misiune © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Obuz ținut de un genist © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Militar moldovean și cometa Neowise © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Militari discutând în pauza unor aplicații © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Participanți la aplicații © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Traversare prin apă în timpul unor aplicații © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Chipul unui ostaș într-o zi toridă © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Carantină din cauza COVID-19 - un militar discută la distanță cu soția sa care este lucrător medical © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Militar într-un lan de lavandă © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric

Ofițer din Armata Națională © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric 1 / 13 © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric Pacificatori moldoveni își împart mere

Este împlinit profesional și își vede activitatea ca pe un liant între Armată și civili – în general, oamenii n-au de unde cunoaște detalii despre viața cotidiană a militarilor, iar el contribuie la reducerea acestui vid informațional.

„Jurnalismul militar este, totuși, unul specific. Îmi place că am ocazia să merg acolo, unde alți colegi de-ai mei, din presa civilă, sau nu ar dori să meargă, pentru că este, totuși, uneori mai riscant, sau ar dori să meargă, dar nu au acces. Mă motivează un pic exclusivitatea aceasta”, ne-a povestit Dmitrii Vosimeric.

A realizat instantanee fotografice și în momentele în care militarii le-au venit în ajutor civililor la lichidarea consecințelor unor inundații după ploile puternice, inclusiv în primăvara acestui an, a surprins și misiunile pe care le-au avut ostașii în contextul combaterii pandemiei cu COVID-19.

Încrederea mare în Armată, constantă în sondaje

Armata Națională evoluează și se transformă sub ochii noștri, iar sondajele de opinie o prezintă an de an drept instituția care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor, după Biserică.

Încrederea și simpatia cu care este creditată Armata izvorăsc din necesitatea profundă și ancestrală a omului de a se ști apărat și în siguranță. În plus, simpatia reflectată în sondaje poate fi explicată și prin faptul că cetățenii fie că au făcut armata, fie că au apropiați care și-au satisfăcut stagiul militar. Încrederea în Armată poate fi descifrată și ca încredere în contemporani, în oamenii din preajmă, în apropiați.

„Pentru scumpa noastră ţară-nfloritoare/Noi vom pune pieptul nostru de granit/Ca duşmanul să nu calce pe hotare/Şi poporul să muncească liniştit” – sunt versuri din cântecul „Scumpă Patrie”, semnat de Constantin Nani și interpretat de o orchestră militară.

Ministrul Alexandru Pînzari: „Avem o armată mobilă, modernă şi solidă”

În ajunul celei de-a 29-a aniversări a Armatei, ministrul Apărării, Alexandru Pînzari, a avut o întrevedere cu o bună parte dintre persoanele care, din 1991 și până acum, s-au aflat în fruntea ministerului.

Ministrul Apărării Alexandru Pînzari a avut o întrevedere cu o parte din ex-miniştrii Apărării şi foştii şefi ai Marelui Stat Major. Evenimentul a avut loc în contextul marcării celei de-a 29-a aniversări a Armatei Naţionale.

„Fiecare dintre Dumneavoastră şi-a dedicat viaţa Armatei, şi-a pus amprenta pe prosperarea instituţiei. Datorită acestor merite, avem astăzi o armată mobilă, modernă şi solidă, care este în serviciul ţării şi cetăţenilor săi. Vă mulţumesc pentru dedicaţia şi profesionalismul cu care v-aţi îndeplinit datoria în calitate de conducători ai Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major”, le-a spus Alexandru Pînzari invitaților săi.

Peste 5.000 de militari activi și 60 de mii de rezerviști

Armata Națională dispune de aproximativ 5.100 de militari activi și vreo 60 de mii de rezerviști, potrivit datelor oficiale. Bugetul anual alocat Armatei echivalează cu vreo 30 de milioane de dolari.

Într-un clasament realizat de revista specializată „Global Firepower” anul trecut și în care au fost incluse 137 de state, Armata Republicii Moldova a ocupat poziția cu numărul 103, fiind apreciată ca „puțin dotată” – nu dispune de niciun avion militar de luptă, are doar unul de transport, două elicoptere de atac și 341 de blindate. Revista mai nota că echipamentul armatei moldovenești este în cea mai mare parte de proveniență sovietică.

Ucrainei i-a revenit locul 29 în același top, iar României – locul 40.

La Chișinău au fost organizate foarte rar parade militare, ultimele două – în 2011 și 2016, pe 27 august, de Ziua Independenței.

La parada militară din 27 august 2016, consacrată aniversării de 25 de ani de la Proclamarea Independenţei, după defilarea trupelor, prin Piaţa Marii Adunări Naţionale au trecut 36 de unităţi de tehnică militară şi sisteme de armament din dotarea Armatei Naţionale folosite de trupele de infanterie, artilerie, apărare antiaeriană, forţele de menţinere a păcii şi cele speciale. Acestea au fost urmate de 22 de autospeciale de intervenţie ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi automobile din dotarea Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

În Armata Națională sunt înrolați tinerii care au împlinit 18 ani, iar apți pentru serviciul militar sunt considerați cetățenii cu vârsta de până la 49 de ani. Stagiul militar în termen este de 12 luni, iar durata serviciului militar cu termen redus este de 3 luni, pentru acesta fiind înrolați absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior.

În serviciul militar prin contract pot fi încadraţi cetăţenii care corespund cerinţelor medicale, psihologice şi profesionale pentru o specialitate militară, precum şi nivelului de pregătire fizică, totodată au studii medii de cultură generală, gimnaziale, liceale, medii de specialitate sau superioare.

Militarii în termen pot fi încadrați în serviciul prin contract după şase luni de serviciu militar, iar militarii în termen redus - după îndeplinirea serviciului, fără eliberarea din serviciul militar.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova