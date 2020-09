Igor Dodon a discutat cu ambasadorul Chinei în Moldova despre vaccinul împotriva COVID-19

CHIȘINĂU, 7 sept- Sputnik. Președintele Igor Dodon a discutat cu E.S. Zhang Yinghong, ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova despre posibilitatea de acordare a vaccinelor pentru cele mai vulnerabile categorii de cetățeni ai țării.

"În contextul luptei comune împotriva răspândirii în continuare a COVID-19, am exprimat recunoștință conducerii Chinei pentru ajutorul permanent acordat țării noastre sub formă de livrări a diferite mijloace de protecție, dar și de echipament medical, inclusiv în cadrul programelor de caritate. Totodată, am fost informat că la momentul actual în China se desfășoară faza finală a testelor clinice pentru vaccinul împotriva coronavirusului, care ar putea fi lansat până la sfârșitul anului", a precizat Igor Dodon în postarea sa pe Facebook.

Totodată, cei doi oficiali au vorbit despre chestiuni legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun.

"În mod special am subliniat necesitatea realizării vizitei de stat a Președintelui Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, planificată, inițial, pentru finele lunii martie curent, dar amânată din cauza pandemiei. Am reiterat interesul reciproc față de organizarea acestei vizite, în cadrul căreia urmează a fi semnate acorduri bilaterale importante, ce vor conduce la consolidarea semnificativă a cooperării moldo-chineze", a mai scris Igor Dodon.

Recent, președintele țării, Igor Dodon, a declarat că vaccinarea cetățenilor împotriva COVID-19 trebuie făcută cât mai repede, pentru a scăpa de această pandemie. Până atunci însă, șeful statului a îndemnat cetățenii să respecte măsurile de protecție împotriva coronavirusului.

Bilanțul infectărilor cu noul coronavirus a ajuns în țara noastră la 39 797 de cazuri. Au fost tratate de COVID-19 până acum 28 183 de persoane. Numărul total al deceselor a ajuns la 1 063.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova