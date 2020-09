Video - Îmbucurător: Prețul la gaz ar putea să scadă până la sfârșitul anului - Detalii

Prețul la gaz ar putea să scadă până la sfârșitul acestui an. Asta a declarat președintele Consiliului de Administrație a Moldovagaz, Vadim Ceban. Potrivit lui Ceban, instituția a reușit să economisească în acest an peste 187 de milioane de lei.

CHIȘINĂU, 8 sept- Sputnik. Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, a prezentat într-o conferință de presă cum se formează prețul la gaz și a venit cu o veste bună: până la sfârșitul anului, tarifele se vor micșora.

”Anul acesta am avut un an neordinar. Pe piața UE au fost foarte multe volume de gaz și iarna caldă și încă criza pandemică care a redus consumul în UE. În trimestrul al IV-lea sperăm că prețul va scădea, 100-115 dolari, dar putem spune că chiar în situația unui an greu, avem condițiile avantajoase de procurare a gazului pentru consumatorii moldoveni. Prețul mediu de procurare în 2020 va va fi 145 de dolari, am calculat după ce am transpune costurile și având cost majorat chiar la transport și plus devierile financiare. Tariful actual este de 4 420 la mie de metri cubi, iar tariful 4100 sau 4080 urmează. Evident că nu e bătut în cuie, dar e un pronostic pozitiv. Vom face tot posibilul să avem un tarif avantajos”, a menționat președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban

Cum se formează prețul final la gazele naturale pentru consumatorii

”Tariful mediu de furnizare pentru consumatorii finali reprezintă 4 420 de lei pentru o mie de m3, dar în funcție de nivelul de presiune tariful diferă. Astfel, 71% aparține prețului de procurare, 25,9% este tariful pentru distribuție, este o componentă destul de mare, restul componentelor sunt transport, furnizare și 6,1% reprezintă devierile financiare. Noi am găsit economii ca să menținem tariful la nivelul actual, am achitat 100% față de furnizori, am achitat antreprenorii, salariații și alți prestatori. Noi anul trecut l-a, trecut cu brio”, susține Vadim Ceban

”Noi lucrăm după metodologia aprobată de ANRE. În cazul în care venitul efectiv este mai mare decât cel reglementat și aprobat de ANRE înseamnă că noi suntem datori consumatorilor. În cazul în care venitul efectiv este mai mic decât cel reglementat, astfel consumatorii sunt datori companiei. În februarie 2020, am ajuns la un consens cu ANRE ce ține de devierile financiare. Acum sperăm până la 1 octombrie să rezolvăm această problemă. Am agreat recuperarea treptată a devierilor. Astfel, acest 1 miliard 293 de milioane de lei nu va fi introdus în tarif, ci vor fi introduse treptat. Anul acesta prețul la gaz s-a ieftinit și asta nu se reflectă asupra tarifului. Deci, consumatorii nu trebuie să se sperie”, a menționat președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”.

Cum a reușit Moldovagaz să economisească peste 187 de milioane de lei.

”Am început să facem reduceri începând cu consumuri tehnologice și pierderi în rețele, investiții și alte cheltuieli, în total avem 187,5 milioane de lei economii pe tot lanțul. Avem un indicator bun. Acest lucru ne-a oferit posibilitate să menținem tariful anul trecut”, a precizat Vadim Ceban.

Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a mai anunțat că Republica Moldova a semnat un nou contract cu Gazprom, însă urmează să mai fie renegociat unul, care să fie valabil până în anul 2023.

