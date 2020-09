Igor Dodon, după ce a depus actele la CEC: Moldova are nevoie de un lider cu caracter

CHIȘINĂU, 9 sept - Sputnik. Președintele țării, Igor Dodon, a declarat după ce a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea grupului de inițiativă care va colecta semnături în favoarea sa, pentru un nou mandat de șef al statului, că țara noastră are nevoie de un lider puternic și cu caracter. El a mai spus că a luat decizia de a candida pentru al doilea mandat pentru că are susținerea cetățenilor.

„Am luat decizia să particip la alegerile prezidențiale în urma susținerii din partea cetățenilor Republicii Moldova, cu ferma convingere că e necesar de a continua acele inițiative sociale și economice realizate pe perioada primului mandat. A fost unul dificil. În prima perioadă am avut de furcă cu un regim oligarhic pe care ar trebuit să-l dăm jos, în a doua – cu pandemia, seceta și provocări de care n-a mai avut Republica Moldova. Eu cred că am făcut față. În condiții de criză economică, de pandemie, cred că țara are nevoie de stabilitate, de continuarea lucrurilor bune. Trebuie să fim foarte atenți la acei politicieni iresponsabili care se lansează în campanie pentru a se revanșa, fiind sub tutela unor forțe externe. Cred că Moldova are nevoie de un lider puternic, cu caracter, responsabil, care respectă țara și cetățenii, care respectă valorile tradiționale și care are doar cetățenia acestui stat. Sper să fie o campanie democratică, să ne ajute Dumnezeu”, a spus Dodon după ce a depus actele la CEC.

Până la această oră, Comisia Electorală Centrală a înregistrat mai multe grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în favoarea candidaților la funcția de președinte al țării. Este vorba despre Tudor Deliu, Renato Usatîi, Andrei Năstase, Maia Sandu, Andrian Candu, Octavian Țîcu, Dorin Chirtoacă, Violeta Ivanov, Constantin Oboroc și Ion Costaș.

Alți pretendenți la fotoliul de șef de stat au reușit deja să colecteze semnăturile necesare pentru înregistrarea candidaturii. Este vorba despre liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, și președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi.

