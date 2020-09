Recolta de floarea-soarelui a fost compromisă de secetă: Prețul semințelor este mai mare

CHIȘINĂU, 10 sept- Sputnik. Producătorul agricol Vadim Condrea din raionul Căușeni susține că seceta din acest an l-a afectat dur. Agricultorul a semănat floarea-soarelui pe aproximativ 80 de hectare, iar acum strânge doar câte 400 de kilograme de semințe la hectar.

”Am investit câte 5-6 mii de lei la hectar, dar recolta pe care o strângem acum nu ne va ajuta să ne acoperim nicio parte din cheltuieli. Asta pentru că terenurile le luăm în arendă de la localnici și trebuie în primul rând să le achităm lor. Avem nevoie de susținerea statului, în caz contrar, nu vom putea exista. Așa an nu am văzut niciodată”, a menționat agricultorul.

Situația nu este mia bună nici la alți agricultori din raion. Valeriu Praporșcic a povestit pentru Sputnik Moldova că a semănat floarea-soarelui pe mai bine de 180 de hectare. Mare i-a fost dezamăgirea când a văzut că nu are ce strânge de pe câmp.

”Este un an foarte greu și plin de dezamăgiri. După ce am avut pierderi mari la grâu și porumb, vedem că situația nu este mai bună nici la floarea-soarelui. Câte 400 de kilograme de semințe am adunat, este un rezultat foarte slab. Pierderile sunt de 80 la sută. Am făcut investiții mari în semințe, produse de uz fitosanitar, combustibil, forță de muncă, dar vedem că a fost doar muncă”, a declarat agricultorul Valeriu Praporșcic.

Campania de recoltare a semințelor de floarea-soarelui

Combina recoltează floarea-soarelui © Sputnik / Mihai Caraus.

O combină recoltează floarea-soarelui în raionul Anenii Noi © Sputnik / Mihai Caraus.

Floarea-soarelui 2020 © Sputnik / Mihai Caraus.

Floarea-soarelui a fost afectată de secetă © Sputnik / Mihai Caraus.

Seceta a afectat cultura de floarea-soarelui © Sputnik / Mihai Caraus.

Floarea-soarelui nu s-a dezvoltat din cauza secetei © Sputnik / Mihai Caraus.

Un câmp cu floarea-soarelui © Sputnik / Mihai Caraus. 1 / 7 © Sputnik / Mihai Caraus. Combina recoltează floarea-soarelui

Reprezentanții Ministerului Agriculturii cunosc problema cu care se confruntă agricultorii, însă spun că vor prezenta datele exacte despre pagube mai târziu. Cu toate acestea, dau asigurări că securitatea alimentară nu va fi afectată.

”Campania de recoltare a semințelor de floarea-soarelui încă continuă, dar la final vom ști exact ce roadă am avut. Sunt raioane unde se adună câte 300 de kilograme de semințe la hectar, dar avem și unele zone cum ar fi Cantemir, unde producătorii au reușit să strângă și 2 tone la hectar. Suntem în etapa de evaluare a situației ca să știm cum vom achita despăgubiri fermierilor. Cunoaștem că prețurile la semințe deja s-au majorat. Anul trecut, un kilogram de semințe se vindea cu 5 lei, acum vedem că este 6 lei”, a precizat Ghenadie Rusu, consultant al Ministerului Agriculturii.

Pentru cetățeni însă experții economici au prognoze optimiste. Ei susțin că efectele secetei afectează doar agricultorii, iar oamenii de rând nu ar trebui să-și facă griji. Iată cum explică situația expertul Veaceslav Ioniță:

”În opinia mea, seceta lovește dur în agriculturi, dar cel mai probabil nu va lovi în consumatori. Asta pentru că Moldova este integrată în economia globală. În același timp, leul moldovenesc s-a apreciat acum și este cu 5% mai puternic decât alte valute și cu 20 la sută față de valutele țărilor vecine, România, Ucraina și Turcia. Astfel, doar din cauza cursului valutar prețurile vor fi mici. Probleme cu lipsa producției sau cu prețuri majorate nu vor fi și oamenii trebuie să fie liniștiți. Autoritățile trebuie să susțină acum producătorii agricoli care s-au pomenit în impas. Dacă Moldova ar fi o piață închisă, fermierii ar vinde producția mai scump, dar suntem invadați de exporturi și acest lucru nu este posibil”, a explicat expertul în economie Veaceslav Ioniță.

Anul trecut de pe 357 de mii de hectare de floarea-soarelui au fost strânse 811 mii de tone de semințe. Recolta medie a fost de 2,2 tone. Anul acesta a fost semănată floarea-soarelui pe 383 de mii de hectare și se așteaptă ca recolta medie să fie de 1,1 tone de semințe la hectar.

De precizat este că în luna august mai mulți agricultori din țară afectați de secetă au protestat și au cerut despăgubiri de la stat. Ulterior, Guvernul a propus despăgubiri. Până în prezent, la AIPA au fost depuse 1.199 de dosare pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale ce au afectat culturile cerealiere de grupa I.

Termenul limită de recepționare a dosarelor care vizează compensațiile pentru diminuarea calamităților naturale este de 18 septembrie.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova