Dorin Cimil: Nu am de gând să plec de la șefia CEC

CHIȘINĂU, 17 sept. - Sputnik. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a comentat solicitarea unor partide politice de a-și da demisia. Mai multe acuzații la adresa lui au răsunat ieri din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, care l-a și desemnat anterior pe Cimil la CEC.

Șeful Comisiei Electorale a declarat că nu a întreprins acțiuni care ar constitui o încălcare a legii pentru a pleca din funcție.

Cimil susține că a ținut cont mereu de principiile legii, justiției și independenței și nu va părăsi acestă funcție sub presiunea unor forțe politice.

"Am gestionat, în limita competențelor, transparent și corect, procesul de înregistrare prealabilă, am prezentat informații relevante subiectului și am dispus verificarea cererilor depuse la CEC. Urmare a finalizării procesului de înregistrare prealabilă, am sesizat autoritățile competente să verifice informațiile sub aspectul veridicității datelor prezentate", a precizat Dorin Cimil.

El a mai spus că, deși a fost desemnat de PAS la funcția de președinte CEC, acțiunile sale nu favorizează niciun concurent electoral.

"Continui să-mi realizez atribuțiile conform prevederilor legale. Îmi asum responsabilitatea deplină pentru deciziile luate în calitate de Președinte al Comisiei Electorale Centrale", a declarat Dorin Cimil.

Anterior, PAS a cerut demisia lui Dorin Cimil din funcția de președinte al Comisiei Electorale Centrale.

Reprezentanții partidului au fost nemulțumiți de faptul că „șeful CEC nu a luat măsuri pentru anularea cererilor preliminare false și a susținut propunerea de deschidere nejustificată a secțiilor de votare din Rusia pe baza documentelor falsificate”.

Totodată, unii politicieni au fost nemulțumiți de circulara CEC din 15 septembrie, care, potrivit lor, ar interpreta legislația electorală într-o manieră părtinitoare. Partidul Liberal Democrat a contestat decizia la Curtea de Apel.

Dorin Cimil a fost numit în funcția de șef al Comisiei Electorale Centrale în data de 19 iulie 2019.

