VIDEO: Moldovenii din Nisa vor avea consulat - Iată de când

CHIȘINĂU, 23 sept - Sputnik. Anunțul despre faptul că Guvernul de la Chișinău a decis ca la Nisa să fie deschis un consulat pentru moldovenii stabiliți acolo i-a bucurat nespus de mult pe conaționalii noștri din Franța.

Președintele Asociației Moldovenilor din Nisa "Moldavița", Tatiana Zemba, și-a împărtășit emoțiile pe Facebook.

"Eu personal, din 20016 am cerut de la Guvernul Republicii Moldova să avem aici, la Nisa, un consulat. Important că azi s-a produs minunea pe care o așteptam cu toții, azi Guvernul a votat că Nisa are nevoie de un consulat. Sunt atât de bucuroasă că eforturile noastre nu au fost în zadar. Mersi Guvernului pentru acest accept. Poate cineva îmi va da cu pietre că mulțumesc Guvernului Chicu, dar trebuie să vă spun că am depus această solicitare la toate Guvernele de până acum și doar acest Executiv ne-a dat acceptul. Noi chiar avem nevoie de un consulat. În sfârșit, copilașii noștri vor avea acte și nu vom plăti câte 80 de euro pentru un act", a declarat Președintele Asociației Moldovenilor din Nisa "Moldavița", Tatiana Zemba.

Consulatul de la Nisa va fi deschis începând cu 1 ianuarie 2021.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova