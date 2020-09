Foto - Ce a rămas din Filarmonica Națională: Îngrozitor

CHIȘINĂU, 25 sept – Sputnik. Maestrul Nicolae Botgros scrie pe Facebook că Filarmonica a fost, pur și simplu, distrusă.

"Filarmonica Națională, instituția care a fost înzestrată cu numele unui Adevărat Om și al unui simbol al muzicii mari, Serghei Lunchevici, a fost distrusă în flăcări odată cu toată arhiva societății culturale din Republica Moldova", scrie botgros pe pagina sa.

Distrugerea clădirii Filarmonicii, cu toată arhiva, instrumentele care se aflau acolo, este o pierdere irecuperabilă, spune Botgros.

"Filarmonica Națională a crescut și a educat o mare parte dintre artiștii virtuoși pe care i-a avut țara noastră̆. Au existat oameni care și-au dedicat întreaga viață̆ acestei instituții și au făcut-o cu multă responsabilitate și devotament, evident, nu am cum să nu-i menționez pe directorii Alexandru Fedico și Mihail Murzac. Aici au fost fondate colectivele: Joc, Fluieraș̦, Mugurel, Rapsodia, Lăutarii cu Nicolae Sulac, Noroc, Bucuria, Ansamblul “Țigănesc”, Orchestra Simfonică, Capela Corală “Doina” și alte zeci de colective artistice", a scris Nicolae Botgros.

Liderul orchestrei Lăutarii spune că, împreună cu soția sa, Lidia Bejenaru, a muncit timp de două decenii în această clădire.

"Timp de aproape două decenii, eu și soția mea, Lidia Bejenaru, am trăit prin muncă și dăruire la Filarmonica Națională din Chișinău. Rog să mă credeți, astăzi, am simțit un nod în gât și am avut impresia că îmi fuge pământul de sub picioare când am auzit vestea despre cele întâmplate", a mai scris el.

Nicolae Botgros se întreabă dacă Filarmonica a ars întâmplător sau a fost incendiată intenționat.

În final el afirmă că anul 2020 este unul prost pentru întreaga omenire și trebuie să ne rugăm la Dumnezeu ca să ajungem cu bine 2021.

"Un singur lucru e clar pentru mine, anul 2020 nu este cel mai bun an pentru întreaga omenire și ar fi bine să avem încredere prin rugăciune în Dumnezeu și să ajungem cu bine în 2021".

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova