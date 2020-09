Ion Ștefăniță a făcut o expertiză prealabilă a Filarmonicii

CHIȘINĂU, 25 sept - Sputnik. Directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, a declarat pentru Sputnik Moldova că dimineață a făcut o expertiză a Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici” și a constat că focul a mistuit 80 la sută din clădire.

”În urma incendiului, Filarmonica Națională ”Serghei Lunchevici” are probleme la rezistență și doar 20 la sută din clădire poate fi păstrată. Am ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă clădire, cu păstrarea fațadei din strada Mitropolit Varlam. Evident, clădirea va fi demolată. Am observat că partea de vest a Filarmonicii, în trei niveluri, construită în 1960 nu a fost afectată”, a menționat Ion Ștefăniță.

Astăzi, președintele țării, Igor Dodon, a declarat că va fi anunțat un concurs public de proiect a construcției Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici”. Totodată, șeful statului spune că va lansa o campanie națională de colectare a fondurilor pentru construcția unei clădiri noi și a îndemnat toți cetățenii să contribuie cu cât vor putea în acest sens.

