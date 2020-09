COVID-19: Parlamentul ar putea intra în carantină

CHIȘINĂU, 26 sept – Sputnik. Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Ruxanda Glavan a fost testată pozitiv la noul tip de coronavirus. Informația a fost confirmată de aceasta pe pagina sa de Facebook.

În mesajul său, fostul ministru al Sănătății, spune că a primit confirmarea aseară chiar dacă a păstrat toate măsurile de protecție.

„Din păcate, deși am păstrat toate măsurile de protecție personală, am devenit și eu un pacient în tratament la domiciliu. Aseară am primit confirmarea ca sunt infectată cu covid”, scrie Glavan.

Deputatul a mulțumit tutror celor care i-au oferit informații din propriile experiențe în lupta cu COVID-19 și a precizat că va reveni cu mai multe detalii despre toată experiența sa când starea de sănătate îi va permite.

Anterior au fost testați pozitiv și alți cinci deputați. Este vorba despre Eugeniu Nichiforciuc, Vladimir Mizdrenco, Arina Spătaru, Ghenadie Verdeș și Adrian Lebedinschi.

