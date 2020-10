COVID-19: Dumbrăveanu a dezvăluit ce a afectat-o mai mult

CHIȘINĂU, 9 oct - Sputnik. Ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, spune că atunci când s-a infectat cu virusul COVID-19 a avut trei simptome: dureri puternice de cap, lipsa mirosului și hipertensiune acută. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune.

"Am trecut COVID-ul dificil, eu nu am avut febră, ci o cefalee foarte mare, chiar insuportabilă și o hipertensiune acuză. A fost dificil mai mult din punct de vedere moral, dar și fizic, nu este un mit așa cum cred unii, dar am avut parte de oameni care mi-au fost alături, familia, în cazul dat. Mă bucur că nici colegii de la serviciu și nici membrii familiei mele nu s-au infectat. Am întreprins toate măsurile în contextul autoizolării. A contat foarte mult monitorizarea prin faptul că avem posibilitate să spun simptomele și să am încurajarea profesioniștilor", a spus ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu.

Ministrul Sănătății spune că virusul COVID-19 i-a lăsat consecințe.

"Aceste dureri de cap se mai repetă periodic, există o stare de oboseală cu regret așa mai accentuată, dar nu cedăm", a declarat ministrul Sănătății.

Viorica Dumbrăveanu a dezvăluit care au fost cele mai mari suferințe pe care le-a trăit atunci când s-a infectat cu coronavirus.

"Este vorba despre acele atacuri politice și că unii au ieșit la rampă politică ca să-și facă PR, pe seama problemelor de sănătate prin care treceam. Asta este greu și atunci când te tratezi, dar și atunci când te reabilitezi pentru că rămân sechele", a menționat ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu.

Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus de la începutul pandemiei a ajuns la 59 915. Până acum, 43 008 oameni s-au vindecat de COVID-19, iar 1 424 au decedat.

