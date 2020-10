VIDEO: Ceban spune câți bani s-au cheltuit pentru Hram

CHIȘINĂU, 16 oct - Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea a cheltuit circa 400 de mii de lei sau echivalentul la 20 de mii de euro pentru organizarea evenimentelor dedicate Hramului Chișinăului.

”Sunt pe final făcute toate calculele pentru toate evenimentele care au fost în municipiu. Am zis că paralele cu ceea ce s-a întâmplat, am văzut diferite interpretări, în cadrul municipiului Chișinău au fost zeci de evenimente desfășurate în aer liber. Am avut peste 600 de voluntari, peste 600 de litri de dezinfectant, peste 18 mii de măști distribuite tuturor pe parcursul zilei de 14 octombrie, iar nemijlocit, în zone unde s-a desfășurat vreau să vă asigur că au fost de la 50 până la 200 de persoane”, a menționat primarul Ion Ceban.

După Hramul Chișinăului, ministrul Educației, Igor Șarov, a acuzat autoritățile de ”duble standarde”. Asta pentru că pe de o parte obligă purtarea măștilor în școli, iar pe de altă parte organizează evenimente cu multă aglomerație, la care participă părinții acestor copii.

Totodată, poliția a menționat astăzi că toate acțiunile s-au desfășurat în siguranță, iar cât despre evenimentele desfășurate în fața Catedralei Mitropolitane "Nașterea Domnului", oamenii legii susțin că în hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nu este indicat un număr-limită de persoane.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova