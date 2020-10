Galina Dodon: Ne întindeam pe iarbă și ne uitam la stele

CHIȘINĂU, 20 oct - Sputnik. Prima Doamnă a povestit că l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină soț în anii studenției.

„Eu eram în anul întâi, el era în anul trei. Am mers la o nuntă studențească împreună. Igor este foarte hotărât în tot ce face. Iată la această nuntă, cum m-a apucat de mână, așa și continuă să mă țină. Era o persoană foarte bună. Asta conta pentru mine. Petreceam foarte mult timp împreună și îmi povestea foarte multe lucruri interesante. Bunăoară, eu seara mergeam pe stadionul de fotbal al Universității ca să alerg. Voiam să dau jos ceva din kilograme și el mergea cu mine, alergam împreună, după care ne întindeam pe iarbă și ne uitam sus la stele. Și el îmi povestea foarte mult despre constelații. Cred că de acolo a început povestea noastră. A fost și este foarte romantic”, a dezvăluit Galina Dodon.

© Photo : Facebook / Igor Dodon Igor și Galina Dodon în anii studenției

Prima Doamnă a mai povestit cum a fost cerută în căsătorie.

„Noi am fost pereche patru ani de zile. Stăteam la masă într-o seară în doi, eram deja la finele anului 5, trebuia să văd unde merg mai departe. Era varianta să merg înapoi în sat. Iată că în seara aceea Igor a zis „eu cred că noi trebuie să ne căsătorim”. Aveam un pahar de apă în mână și când am auzit am răsturnat paharul peste mine”, a spus ea.

Nunta a fost organizată în localitatea de baștină a lui Igor Dodon - Sadova din raionul Călărași.

„A fost o nuntă foarte frumoasă. A fost o nuntă cu mult tineret. A fost vesel, am cântat și am dansat până dimineața. A fost o nuntă obișnuită, tradițională, cu toate obiceiurile moldovenești”, afirmă Galina Dodon.

© Photo : Facebook / Igor Dodon Nunta lui Igor și Galina Dodon

Soția președintelui spune că în viața de familie predomină armonia, dar nu lipsesc nici certurile.

„Eu tot timpul asociez relațiile dintr-o familie cu timpul de afară. Este cald, soare, foarte multă lumină, dar sunt și zile cu ploi, sunt zile cu nori, poate să fie și trăsnet, dar, dacă este respect și înțelegere în familie, iar perechea vrea să fie împreună, atunci iarăși iese soarele. Este cald și bine. De obicei, cedează soțul. Eu pot să țin pică o zi-două. Mai mult nu. Dar îi dau posibilitatea lui să înceapă împăcarea, să mă cucerească din nou și din nou. Uneori ne înțelegem doar din priviri și din timbrul vocii. Eu nu-l sun foarte des pe soțul meu, ca să nu-l deranjez, dar el mă sună în fiecare zi de câteva ori și iubește să pornească Face Time. Dacă nu răspund sau răspund și nu pornesc camera îm zice - „unde ești, vreau să te văd”. Știe ce fac, unde mă aflu și cu cine stau”, a mai declarat Galina Dodon.

Cuplul prezidențial are trei copii. Cel mai mare fiu are 18 ani și se numește Vlad, cel de-al doilea are 13 ani și are numele Bogdan, iar mezinul Nicolae are 5 ani. Prima Doamnă susține că președintele se implică în educația lor, deși programul încărcat nu întotdeauna îi permite acest lucru.

„Este un tată foarte atent, deși nu poate să le acorde suficient timp. Este la curent cu tot ce se întâmplă cu copiii noștri. Dimineață ne întâlnim de obicei cu toții la micul dejun și acolo avem 15 minute ca fiecare pe rând să îi povestească lui tati ceva foarte interesant sau ceva foarte important, pentru că de obicei seara când ajunge acasă copiii deja dorm”, a spus Galina Dodon.

Soția lui Igor Dodon a mai povestit că atât părinții săi, cât și socrii, sunt prezenți în viața lor și îi așteaptă de fiecare dată cu nerăbdare în vizită.

„Buneii sunt prezenți la toate evenimentele din familia noastră și stau în capul mesei. Prin acest exemplu le arătăm copiilor noștri cum trebuie să fie relațiile dintre părinte și copil. Între copii și bunei”.

Galina Dodon s-a născut în localitatea Moldovata din raionul Dubăsari. S-a căsătorit cu Igor Dodon în anul 1999 și a devenit Prima Doamnă în 2016, când soțul ei a fost învestit în funcția de președinte.

