Vești bune de la Dumbrăveanu în privința situației pandemice

CHIȘINĂU, 28 oct - Sputnik. Ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a prezentat situația pandemică din țară în cadrul ședinței de Guvern. Dumbrăveanu a precizat că avem tendințe pozitive, iar în prezent specialiștii depun mai mult efort în nordul țării, unde săptămâna trecută s-a înregistrat un număr mai mare de infectări.

"Conform datelor, în prezent, în instituțiile medicale spitalicești avem 2700 de persoane internate. A scăzut numărul cazurilor grave. Dacă am avut o medie de 300 de persoane în stare gravă, acum media este de 200. Totodată, a scăzut considerabil numărul persoanelor care sunt intubate. Dacă am avut o medie de 60 de persoane, acum avem 30 de persoane intubate. A descrescut și numărul persoanelor de gravitate medie. A descrescut și numărul persoanelor care se tratează acasă. Timp de 2 săptămâni am menținut 8 mii de persoane, acum sunt 7 mii, dar oricum în scădere. Situația e controlabilă, locuri sunt în spitale, inclusiv în Terapie Intensivă", a declarat ministrul Viorica Dumbrăveanu.

Premierul Ion Chicu a întrebat-o pe Viorica Dumbrăveanu la ce etapă se află pregătirea secțiilor de votare pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie.

"Toate echipamentele de protecție pentru membrii echipelor CEC au fost procurate, inclusiv măști de protecție pentru alegătorii care vor veni la secții. Pe parcursul zilei de ieri și azi au fost deja distribuite. Toate măsurile de sănătate se aduc la cunoștință și deja urmează fiecare în parte să le implementeze", a spus ministrul Viorica Dumbrăveanu.

Bilanțul persoanelor infectate a ajuns la 72 460. De la începutul pandemiei, 53 201 pacienți s-au vindecat de COVID-19, iar 1 710 au decedat din cauza complicațiilor provocate de coronavirus.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova