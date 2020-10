Gaz mai ieftin: ANRE a micșorat tarifele pentru consumatori

CHIȘINĂU, 28 oct - Sputnik. Tarifele la gazele naturale au fost micșorate. Decizia a fost luată astăzi de către Agenția pentru Reglementare în Energetică.

„Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. Moldovagaz. (...) În punctele de intrare, în rețelele de transport al gazelor naturale, constituie 2613 lei per mia de metri cubi (cu 12,1% mai mic decât prețul aprobat în anul 2018); în punctele de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale - 2895 de lei per mia de metri cubi (cu 9,5% mai mic decât prețul aprobat în anul 2018); în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune - 3910 lei per mia de metri cubi (cu 6,8% mai mic comparativ cu prețul aprobat în anul 2018); în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de presiune medie - 4018 lei per mia de metri cubi (cu 10,7% mai mic comparativ cu anul 2018); în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de presiune joasă - 4298 lei per mia de metri cubi (cu 12,2% mai mic decât prețul aprobat în anul 2018)”, a declarat reprezentantul ANRE Sergiu Jovmiru.

Cu alte cuvinte, pentru consumatorul final prețul la gazele naturale va scădea cu 12,2%.

Potrivit ANRE, modificarea tarifelor a fost determinată de diminuarea prețului mediu anual de procurare a gazelor naturale importate, precum și de modificarea cursului de schimb al monedei naționale.

