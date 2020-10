Ion Ștefăniță: Am pierdut câte o biserică de lemn pe an

CHIȘINĂU, 30 oct – Sputnik. În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Sputnik Moldova, directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, a s-a referit la patrimoniul arhitectural care s-a ruinat, s-a distrus din cauză cu nu au fost reparate și întreținute corespunzător.

"În ultimii ani țara noastră a pierdut 25 de biserici din lemn. Am constat că am pierdut câte o biserică de lemn pe an. Ele în registru există, dar când am mers la fața locului, de fapt, nu mai sunt. La Petrușeni, la Hiliuți, la Cotul Morii, nu mai găsiți bisericile. Este o situație tristă, căci legea rămâne doar pe hârtie. Acest domeniu al patrimoniului nu a fost valorificat", a declarat Ștefăniță.

Întrebat de corespondentul Sputnik cine se face vinovat de această situație, directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor a spus că vinovați sunt toți: și autoritățile, și oamenii simpli.

"Responsabili sunt toți, de la primăriile locale, consiliile locale, raionale, puterea centrală și chiar și cetățenii, toți trebuiau să ia măsuri și să raporteze aceste cazuri. Statul și-a luat angajamentul să acorde bani pentru valorificare, căci ele o dată la 10 ani au nevoie de proiecte de consolidare", a mai spus Ștefăniță.

