Vor fi plătite pensiile și salariile în noiembrie?

CHIȘINĂU, 2 nov - Sputnik. Premierul Ion Chicu susține că luna octombrie a fost dificilă din punct de vedere financiar, pentru că Guvernul a avut de îndeplinit mai multe angajamente care au pus presiune pe bugetul public. Cu toate acestea, toate plățile sociale au fost efectuate la timp și așa va fi și în luna noiembrie, a dat asigurări

„Pentru octombrie, una din cele mai complicate luni din punct de vedere financiar, toate plățile au fost achitate. De ce am zis complicate - pentru că am avut în această lună să achităm cele 600 de milioane de lei la Banca Națională, pe care le achităm în fiecare an după ce cineva a furat miliardul. Am avut de achitat 600 de milioane de lei în calitate de suport pentru pensionari și beneficiari de prestații sociale. Am avut prima lună în care am plătit salarii majorate pentru personalul medical - cu 30%. Cu toate acestea, bugetul s-a descurcat, am fost în stare să achităm acești bani, iar de astăzi începe deja pentru luna noiembrie - salarii, pensii, care și de data aceasta vor fi achitate la timp”, a declarat Ion Chicu.

Premierul a mai spus că în scurt timp va fi aprobat proiectul bugetului de stat pentru anul viitor, precum și politica bugetar fiscală. După ce vor fi aprobate de Cabinetul de Miniștri, inițiativele vor fi examinate în Parlament.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova