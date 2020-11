Unele secții de votare din străinătate și-au schimbat adresa

CHIȘINĂU, 12 nov – Sputnik. Toate cele 139 de secții de vot din străinătate care au funcționat în primul tur al scrutinului prezidențial sunt pregătite pentru turul doi al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova.

Secțiile de votare vor fi deschise pe parcursul zilei de 15 noiembrie între orele 7:00 și 21:00 (ora locală din fiecare stat) cu excepția secției din Baku (program: 07:00 - 18:00) și a celei din Strasbourg (program: 07:00 - 20:00).

Ministrul de Externe, Aureliu Ciocoi, a precizat în ședința Guvernului că, pentru turul doi de scrutin, nu există mari schimbări în ceea ce privește secțiile de votare de peste hotare. Totuși, unele secții de vot și-au schimbat adresa, în special din cauza restricțiilor impuse din cauza pandemiei. Adresele au fost schimbate la solicitarea proprietarilor sediilor în care erau amplasate secțiile în primul tur sau la solicitarea autorităților publice.

Ministerul de Externe a făcut publică lista secțiilor de votare care și-au schimbat adresa pentru al doilea tur de scrutin.

Publicăm în continuare noile adrese ale secțiilor de votare din Germania, Italia, România și Israel pentru 15 noiembrie, precum și linkul la care pot fi precizate adresele tuturor celor 139 de secții de votare de peste hotare.

ITALIA:

1/380 Milano, Via Tortona 27

1/369 Parma, Via Bizzozzero, 13, Parco Bizzozzero

1/376 Verona, Piazzale Olimpia, 3

1/367 Bologna, Via del Pilastro 2, Hotel Savoia

GERMANIA:

1/349 Frankfurt

PSD Bank Arena,

Richard-Herrmann-Platz 1

D - 60386 Frankfurt am Main

1/352 München

Alte Kongresshalle

Am Bavariapark 14,

80339 München

ROMÂNIA:

1/408 Iași

Casa de Cultură a Studenților Iași

str. Vasile Conta, nr. 30, cod 700106 Iași

ISRAEL:

1/358 Tel Aviv

Sediul Beit Hasofer - Casa Ziariștilor

str. Eliezer Kaplan 6, or. Tel Aviv

„Fiind conștienți de faptul că în turul II de scrutin ar putea să se înregistreze o prezență la urne mai înaltă în rândul diasporei decât în ziua de 1 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a decis să majoreze tirajul buletinelor de vot pentru unele secții de votare din afara țării, dar și completarea birourilor electorale cu noi funcționari. Totodată, după o evaluare a logisticii electorale, secțiile de votare care au înregistrat un număr mare de votanți în primul tur vor fi dotate suplimentar cu urne și cabine de vot”, potrivit Ministerului de Externe.

Important: Adresele secțiilor de votare din străinătate sunt „la un click distanță”: aflați care sunt cele mai apropiate secții în funcție de locul unde sunteți pe site-ul diaspora.cec.md al Comisiei Electorale Centrale.

Ministerul de Externe precizează că cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate pot urmări pe paginile oficiale web și Facebook ale ambasadelor informații despre condițiile sanitare pe care urmează să le respecte și alte actualizări importante în ziua votului.

