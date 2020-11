Al treilea val de COVID-19 în Europa: Avertizarea OMS

Deutliche Worte von ⁦@davidnabarro⁩ der @WHO zur #COVID19-Situation in der Schweiz und Europa: “Sie haben es verpasst, die nötige Infrastruktur aufzubauen in den Sommermonaten, nachdem sie die erste Welle unter Kontrolle gebracht hatten.” https://t.co/Se6zqVBxFj