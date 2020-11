Agricultura în 2021: Ce ne așteaptă în anul care vine

CHIȘINĂU, 23 nov - Sputnik. Premierul Ion Chicu susține că a mers în mai multe localități din țară, iar sâmbătă i-a vizitat pe fermierii din sudul țării care l-au informat despre situația din agricultură.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Chicu: Situația pandemică este complicată și se agravează ”Situația în agricultură s-a îmbunătățit, slavă Domnului! S-au semănat intens deja culturile de prima grupă, ceea ce înseamnă că securitatea țării va fi asigurată și eu sper că problemele pe care le-am avut în 2020 la capitolul secetă și altele vor rămâne în acest an blestemat, iar odată cu votarea bugetului pentru 2021 vom intra într-un an mai bun, mai cald, un an în care societatea se va consolida în jurul unor proiecte pentru țară, nu pentru străini, politicieni și elemente care nu-și doresc ca Republica Moldova să fie un stat pentru moldoveni și toți oamenii care trăiesc aici”, a declarat Ion Chicu.

Precizăm că în anul curent Republica Moldova s-a confruntat cu o secetă fără precedent în ultimele decenii. Agricultorii ale căror culturi au fost afectate au protestat timp de mai multe săptămâni și au cerut despăgubiri de la stat. Autoritățile au alocat anterior 300 de milioane de lei pentru compensații.

Statul le-a plătit câte 1500 de lei pentru hectarul de grâu, 1530 pentru hectarul de orz de toamnă, 1620 de lei pentru terenurile reînsămânțate și 2100 de lei pentru un hectar de rapiță.

Recent, în cadrul emisiunii "Logica Puterii" de la Sputnik Moldova, deputatul PDM Nicolae Ciubuc, fost director al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, a făcut prognoze îngrijorătoare pentru anul ce urmează. Ciubuc a precizat că banii alocați fermierilor moldoveni pentru 2021 nu vor fi suficienți să acopere nici datoriile din anul curent.

